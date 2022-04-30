واتس اب سيسمح قريباً بربط عدة هواتف مختلفة بحساب واحد!

إذا كنت من فئة المستخدمين المتشددين والمخلصين لشركة ميتا ومنتجاتها البرمجية فبالتأكيد وأنك تعتمد على تطبيق الدردشة والمحادثات العالمي الخاص بها، واتس اب، من أجل الدردشة والتواصل مع غيرك من الأشخاص في جميع أنحاء العالم.

ولكن هذا يعني أيضاً أنك على دراية ووعي كامل بأهم الجوانب السلبية ونقاط الضعف التي تقف في طريق أي شخص يُفضل استخدام واتس اب، ألا وهي أنك لا تستطيع استخدام حسابك إلا على هاتف واحد فقط.

فبمجرد أن تنتقل إلى هاتف ذكي جديد ستكون مُضطراً على البدء من جديد، حتى وإن قمت بتركيب نفس شريحة الخط مع نفس جهات الاتصال الخاصة بك.

وفي هذا الصدد لدينا بعض الأخبار السارة من أجلك، بناءً على تقرير منتدى WABetaInfo فإن تطبيق واتس اب المملوك من قِبل شركة ميتا سوف يسمح قريباً للمستخدمين بإمكانية ربط العديد من الهواتف بحساب واحد فقط.

جدير بالذكر أن واتس اب سمح سابقاً للمستخدمين بربط الأجهزة المتعددة بحساب واحد، ولكن يمكنك القول أن الأمر لم يكن بالضبط كما يتمناه الناس، حيث اتضح أنك غير قادر سوى على استخدام هاتف ذكي واحد وربطه بما يصل إلى 4 أجهزة كمبيوتر في آن واحد.

الميزة ساعدت أجهزة الكمبيوتر المتعددة باستخدام حساب واتس اب واحد على سطح المكتب وأصبح لم يكن هناك حاجة لاتصال الهاتف بالإنترنت.

ستتمكن من ربط عدة هواتف ذكية بحساب واتس اب واحد

الطريقة التي سمحت بها ميتا للمستخدمين من أجل ربط أجهزتم كانت جيدة للغاية، ولكنها لم تكن رائعة بالمعنى الحرفي، أو لم تكن كما كان يتمناها الناس. يريد مستخدمي واتس اب شيئاً جديداً ومختلفاً وأكثر جدية من حيث المنفعة والخدمة.

فمن المؤكد أن القدرة على تسجيل الدخول إلى نفس حساب واتس اب على أجهزة متعددة هو أمر مفيد ونافع للغاية وبالتأكيد هناك الكثير من المستخدمين الذين يجدون أهمية كبيرة في هذه الميزة. فعلى سبيل المثال لا الحصر إذا فقدت هاتفك في أي مكان فهذا يعني أنك لن تفقد جميع رسائلك وبياناتك المخزنة على حسابك الشخصي.

يبدو أن هذه الميزة قادمة في الطريق إلى واتس اب وستأتي الميزة في أحدث إصدار من التطبيق لنظام أندرويد و iOS على حد سواء. حيث شارك المصدر بعض لقطات السكرين شوت للإصدار التجريبي الجديد واتضح أن هناك ميزة جديدة تتيح لك ربط أكثر من هاتف واحد بنفس الحساب، ويمكنكم تفقد هذه اللقطة أدناه.

هذا يعني أنك ستتمكن من الآن فصاعدا من استخدام حساب واتس اب الخاص بك على أكثر من هاتف ذكي واحد. فكما ذكرنا لكم منذ قليل، هذه الميزة مفيدة للغاية، وبالتأكيد سيجدها عدد كبير من المستخدمين بمثابة ميزة لا غنى عنها طول الوقت.