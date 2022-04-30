مروحية لناسا تلتقط صورا نادرة لحطام في المريخ يشبه الصحن الطائر

نشرت وكالة ناسا مجموعة من الصور المذهلة لحطام معدات ساعدت في هبوط مسمار بيرسيفيرانس الذي أرسلته الوكالة العالمية إلى الفضاء قبل حوالي العام.

وقالت ناسا إن الصور التقطت خلال الرحلة 19 للمروحية الصغيرة والتي قامت بها في 26 أبريل، وتضمنت مظلة وغطاء مخروطي الشكل ساعد المسبار على الهبوط.

وأظهرت الصور الحطام الذي بدا على شكل صحن طائر، في مشهد شبيه بالمشاهد المصورة بأفلام الخيال العلمي.

وقال مهندس أنظمة بريسفيرنس السابق، إيان كلارك، إن هذه اللحظة كانت الأفضل توثيقًا للهبوط على المريخ في التاريخ.

وأشارت ناسا إلى أن الصور التقطت من ارتفاع 26 قدمًا فوق سطح الأرض، حيث أقلعت المروحية في الساعة 11:37 بتوقيت المريخ، وحلقت لمدة 159 ثانية، وقطعت مسافة 1,181 قدمًا، والتقطت 10 صور فوتوغرافية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية