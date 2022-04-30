مشاهد من دراما رمضان تعاطف معها الجمهور بشكل كبير

عرف المارثون الرمضاني تحقيق العديد من المسلسلات نجاحًا كبيرًا، بفضل تألق الفنانين في أداء المشاهد.

وشهدت المسلسلات الرمضانية العديد من المشاهد المؤثرة التي تفاعل وتعاطف معها الجمهور بشكل كبير.

وفيما يلي أبرز المشاهد المؤثرة في دراما 2022:

1- حسرة ناصر القصبي في “العاصوف”: نال مشهد لقاء بكاء ناصر القصبي وحسرته عند لقاء ابنه في السجن إعجاب الجمهور، الذي قال إن الفنان السعودي جسد دور الأب الذي يبكي حرقة على ولده بشكل رائع وإحساس صادق.

2- ندم هدى حسين في “من شارع إلى شارع” : أثار مشهد وفاة عبلة التي لعبت دورها الفنانة حسين حزنًا كبيرًا بين المتابعين، خاصة وأن الوفاة جاءت بعد تناولها بالخطأ السم الذي وضعه أبنائها من أجل قتل كريمة.

وكانت آخر لحظات حياة عبلة حزينة، خاصة عندما طلبت من أبنائها إعطاء كريمة حقها في الميراث الذي حرمتها منه سابقًا.

3- وفاة أولا أسعد في “أمينة حاف”: أبدع الفنان شهاب جوهر في أداء مشهد تأثر سعد بوفاة أولاده عقب الحريق الذي اندلع في منزله، حيث دخل في حالة انهيار وصدمة أوصل من خلالها إحساسه للمشاهدين.

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