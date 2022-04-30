اضطرابات سريان الدم في الرأس أسبابها وأعراضها

أشارت الجمعية الألمانية لطب الأوعية الدموية إلى أن اضطرابات سريان الدم في الرأس تحدث بسبب عدم إمداد المخ بالدم والأوكسجين بالشكل المطلوب، الأمر الذي يؤدي لحدوث تضيق في الأوعية.

وحددت الجمعية الألمانية أسباب هذا الاضطراب بتصلب الشرايين، غياب انتظام ضربات القلب الرجفاني الأذيني، التهابات الأوعية الدموية في المخ، تمدد الأوعية الدموية بالإضافة إلى الشد العضلي في الفقرات العنقية.

وأشارت الجمعية الألمانية إلى وجود عوامل تزيد احتمال الإصابة بهذا الاضطراب كارتفاع نسبة السكر في الدم، ارتفاع نسبة الدهون، السمنة، قلة الحركة، التغذية غير الصحية والتدخين.

وحددت أعراض الإصابة بهذا الاضطراب بضعف التركيز، اضطرابات الذاكرة، الخدر في الذراعين والساقين، اضطرابات الإدراك، بالإضافة إلى اضطرابات الرؤية والكلام.

ودعت إلى استشارة الطبيبة فور ظهور الأعراض، لأن هذه الاضطرابات تمهد للإصابة بالسكتة الدماغية.

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