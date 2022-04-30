هواوي تطلق أحدث هواتفها القابلة للطي

أطلقت شركة هواوي الصينية لعشاقها هاتفًا جديدًا قابلاً للطي بمواصفات مميزة حمل اسم Mate Xs2.

وقالت الشركة الصينية إن هاتفها الجديد سيأتي بوزن 255 غرام، وسيحصل على شاشة خارجية من نوع OLED مقاس 7,8 بوصة، وتردد 120 هرتز، ودقة عرض 220×2,480 بيكسل.

وأشارت هواوي إلى أن هاتفها الجديد سيأتي مع معالج Snapdragon 888 4G، ومعالج رسوميات Adreno 660، وسيعمل بنظام التشغيل Harmony OS2,0.

ويتميز هذا الجهاز بوجد 4 كاميرات فيه، أبرزها الكاميرا الأمامية التي ستأتي بدقة 10,7 ميغا بيكسل، وتعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه، في حين ستكون الكاميرات الخلفية بدقة 50، 13، و8 ميغا بيكسل.

وسيَحتوي هذا الجهاز على ذواكر داخلية بسعة 256 و512 غيغا بايت، وذواكر عشوائية بسعة 8 و12 غيغا بايت، وببطارية بسعة 4,800 ميلي أمبير، شريحة NFC، واي فاي، بلوتوث، ومستشعر للبصمات.

يذكر أن هواوي لم تكشف عن سعر الجهاز الجديد ولا عن موعد طرحه في الأسواق.

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