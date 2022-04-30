لعشاق الألعاب – شاومي تُطلق POCO F4 GT بمعالج Snapdragon 8 Gen 1 وشاشة 120Hz

بوكو هي واحدة من العلامات التجارية التابعة لشركة شاومي الصينية والتي تضع كامل تركيزها على مستخدمي الفئة المتوسطة والاقتصادية ولكن من حيث لأخر تهتم الشركة بمستخدمي الفئة العليا وخاصة عشاق ألعاب الهواتف الذكية وهذا الأمر يبدو واضحاً من خلال هاتفها الرائد الجديد Poco F4 GT.

قبل أن نستعرض لكم المواصفات التفصيلية للهاتف دعونا نسلط الضوء على تصميم الهاتف ومظهره الخارجي ثم بعد ذلك سنتطرق للحديث عن مواصفات الهاتف بالتفصيل.

عند الحديث عن تصميم الهاتف، فإن Poco F4 GT لديه لمسة نهائية على ظهره مثيرة للاهتمام تجعله مُتشابه مع هاتف Redmi K50 Gaming Edition الذي تم إطلاقه في وقت مبكر من العام الحالي.

الهاتف الجديد مصنوع من المعدن والزجاج ويتمتع بإضاءة LED خلفية تجعله فريد من نوعه إلى جانب بعض اللمسات المثيرة للاهتمام التي تسهل عليك معرفة الهاتف حتى وإن كان بين آلاف هواتف الأندرويد الأخرى.

ماسح ضوئي لبصمات الأصابع على الإطار الأيمن وأزرار مغناطيسية منبثقة

يتوفر الهاتف باللون الأصفر والرمادي والأسود وعلى الجانب الأيمن يوجد زر الطاقة وأزرار التحكم في مستوى الصوت. جدير بالذكر أن الماسح الضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب الأيمن فوق زر الطاقة. أيضاً ستلاحظ وجود الأزرار المغناطيسية المنبثقة.

شاشة الهاتف عبارة عن لوحة عرض مسطحة تمتاز بتصميم الفتحة المركزية المثقبة. يتمتع الهاتف بتقنية LiquidCool 3.0 التي تعزز من كفاءة تبريد الهاتف أثناء جلسات اللعب الطويلة مما يعني أن الهاتف يضع كامل تركزيه على تجربة الألعاب.

معالج Snapdragon 8 Gen 1 SoC وتقنية LiquidCool 3.0

تم تجهيز الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Gen 1 SoC وهو أقوى معالج من شركة كوالكم حتى الآن مقترناً بذاكرة وصول عشوائي من النوع LPDDR5 جنباً إلى جنب مع ذاكرة تخزين داخلية UFS 3.1 عالية السرعة.

يحتوي الهاتف من الداخل على وحدة تبريد داخلية تعتمد على لوحة تبريد بمساحة 4860 مم² بالإضافة إلى تقنية Liquid Cool 3.0 التي تعمل على تبديد درجات الحرارة المرتفعة أثناء جلسات اللعب الطويلة.

يستمد هاتف Poco F4 GT طاقته من بطارية بسعة 4700 مللي أمبير في الساعة وهذه البطارية تدعم تقنية الشحن السلكي فائق السرعة بقدرة 120 وات والتي تعمل على شحن الهاتف من 0 وحتى 100% خلال 17 دقيقة فقط.

يحتوي الهاتف من الداخل على محرك خطي “موتور هزاز” CyberEngine وهو من أفضل محركات الاهتزاز وأكثرها كفاءة من حيث سرعة الاستجابة والدقة مما يساعد في الحصول على ردود فعل لمسية متناهية الدقة.

يحتوي Poco F4 GT على شاشة AMOLED 120Hz

يحتوي الهاتف على شاشة AMOLED عالية الدقة +FHD قياس 6.67 بوصة بمعدل تحديث 120Hz تدعم ألوان 10Bit وتدعم معدل أخذ العينات باللمس بسرعة 480Hz. تعتمد الشاشة على تقنية تعتيم PWM لحماية العين من الإضاءة الضارة.

أما وبالنسبة لخصائص التصوير الفوتوغرافي، يوجد مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجابكسل جنباً إلى جنب مع عدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل وفي الأمام عدسة بدقة 20 ميجابكسل لصور السيلفي.

الهاتف يعمل بنظام أندرويد 12 وهو متوفر على هيئة طرازين: الطراز الأول يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت مع ذاكرة تخزين 128 جيجابايت، بينما الطراز الثاني بذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجابايت مع مساحة تخزين داخلية تبلغ 256 جيجابايت ويبدأ سعر الهاتف عند 599 يورو.