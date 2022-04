أعلنت غالبية الدول العربية والإسلامية مساء اليوم السبت، تعذر رؤية هلال شهر شوال وبذلك يكون يوم غد الأحد هو المتمم لشهر رمضان وبعد غد الاثنين هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وفي بيان تلاه مفتي الديار الليبية الشيخ د. الصادق الغرياني، أفاد مجلس البحوث والدراسات الشرعية بدار الإفتاء الليبية، بأنه “لمّا كانَ القمرُ في هذهِ الليلةِ – ليلة الثلاثينَ مِن رمضان – يغربُ قبلَ غروبِ الشمسِ في كلّ البلادِ الإسلاميةِ، مِن إندونيسيا شرقًا إلى نواكشوط غربًا، ولا إمكانيةَ لرؤيةِ الهلالِ عند غروبِ الشمس؛ لعدمِ وجودِه في الأفقِ في وقتِ الرؤيةِ، وإنه حتّى لو ادّعَى الرؤيةَ أحدٌ في هذه الحالةِ – حالة عدمِ وجود الهلال في الأفق – فإنّ شهادتَهُ تُردُّ؛ لمخالفتِها للواقعِ، حسبَمَا هو مقرر في أحكام الشهادات في الفقه الإسلامي، وما قررته المجامعُ الفقهيةُ المعاصرةُ، ونظرًا إلى أنّ انعدامَ رؤيةِ الهلالِ عند المغربِ ليلةَ الثلاثين، يدخلُ تحتَ عمومِ قولِ النبيّ صلى الله عليه وسلم: (… فَإَنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا العِدّةَ ثَلاثِينَ)؛ فقدْ قررَ مجلسُ البحوثِ والدراساتِ الشرعيةِ بدار الإفتاء: أنّ غدًا الأحد هو المتممُ لشهرِ رمضانَ المباركِ، وأنّ يومَ الإثنين هو أولُ أيامِ عيدِ الفطرِ المبارك لعام 1443 للهجرةِ النبوية، الموافق لليوم الثاني مِن الشهرِ الخامسِ لعام2022م”.

كما أعلنت كل من قطر والسعودية والكويت والإمارات ومصر والعراق واليمن والبحرين ولبنان وفلسطين وسوريا أن غدا الأحد هو المكمل لشهر رمضان وأن بعد غد الاثنين الموافق للثاني من مايو هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

أما بالنسبة للدول التي بدأت شهر رمضان في الثالث من الشهر الجاري ومنها سلطنة عمان والأردن والمغرب وإندونيسيا وماليزيا وبروناي والهند وبنغلادش وباكستان وإيران وغانا فستتحرى الهلال يوم غد الأحد الموافق التاسع والعشرين من رمضان فيها.

The post من بينها ليبيا.. دول عربية تُعلن الاثنين أول أيام عيد الفطر المُبارك appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا