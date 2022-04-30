ابل توضح خصائص التطبيقات والألعاب التي ستحذفها من متجر الآب ستور

مؤخراً ثار الجدل حول قيام ابل بمراجعة التطبيقات والألعاب في متجر الآب ستور وحذف القديم منها مما أثار استياء وغضب الكثير من المطورين.

الآن، قامت ابل بنشر توضيح نشرت يكشف بشكل أكثر تفصيلاً عن الخصائص التي على أساسها ستقوم بحذف التطبيقات والألعاب التي تراها قديمة وغير مناسبة.

بدايةً، نوهت ابل إلى أن مبادرة مراجعة وحذف التطبيقات والألعاب القديمة من متجر الآب ستور ليست مستحدثة، وإنما موجودة منذ نحو 6 أعوام وتحديداً منذ سبتمبر من عام 2016 وتهدف إلى إزالة التطبيقات والألعاب القديمة التي تخلى عنها المطورون ولم يعودوا يقوموا بتحديثها ولم تعد تعمل بعد تنزيلها.

ابل نشرت رسمياً المزيد عن سياسة مراجعة التطبيقات والألعاب القديمة قبل حذفها حتى تتضح الصورة بشكل أكبر، وقد جاء ذلك على النحو التالي:

أي تطبيق او لعبة لم يتم تحديثها خلال السنوات الثلاثة الأخيرة.

عدم استيفاء عدد محدد من التنزيلات خلال آخر 12 شهراً.

هذا الشرطين سيتم الأخذ بهما معاً عند مراجعة التطبيقات والألعاب قبل أن يتم تنبيه المطورين أصحابها.

ابل بعد التنبيه تعطي مهلة زمنية قدرها 30 يوماً يتوجب على المطور خلالها تقديم تحديث جديد وإلا سوف تمضي ابل في الحذف والإزالة.

في محاولة لامتصاص غضب المطورين الثائرين من تلك السياسة، قررت ابل مد المهلة لتصل إلى 90 يوماً – 3 أشهر – قبل الإزالة.

جدير بالذكر أن تلك السياسة مكنت ابل من إزالة نحو 2.8 مليون تطبيق ولعبة مختلفة من متجر الآب ستور على مدار السنوات الستة الأخيرة.