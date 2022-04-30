عمرو دياب يستعد لطرح أغنية بمناسبة عيد الفطر

يستعد الفنان المصري عمرو دياب لطرح أغنية “هتدلع” بمناسبة عيد الفطر السعيد.

وسيتم إطلاق الأغنية الجديدة على تطبيق أنغامي في أول تعاون بين الهضبة والتطبيق الشهير.

وتعاون الفنان المصري في هذه الأغنية مع محمد القايلي الذي كتب كلماتها ومحمد يحيى الذي قام بتلحينها في حين تولى أحمد إبراهيم توزيعها.

وكان الهضبة قد حقق نجاحًا كبيرًا في أغنية “السر” التي أطلقها ضمن الحملة الدعائية لهيئة البريد المصري خلال شهر رمضان المبارك.

وأغنية “السر” من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أحمد إبراهيم، وديجيتال ماستر أمير محروس، وإخراج طارق العريان.

يذكر أن عمرو دياب يستعد للقاء جمهوره وإحياء حفلات عدة في منطقة الخليج العربي في الثاني والثالث والرابع من مايو بمناسبة عيد الفطر.

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