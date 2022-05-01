أغاني العيد ذكريات تعيدنا للزمن الجميل

حرص الفنانون العرب منذ سنوات طويلة على تقديم أغانٍ مميزة مناسبة لاحتفالات العيد، وأصبح الاستماع لهذه الأغاني طقساً من طقوس الاحتفالات بالعيد.

وتميزت أغاني العيد ببساطة كلماتها، وجمال ألحانها، وارتبطت بذكريات الزمن الجميل.

وفيما يلي نعود بالذاكرة للأيام الخوالي ونعرض لكم أجمل أغاني العيد.

1- يا ليلة العيد لأم كلثوم: تعد هذه الأغنية أشهر أغاني العيد، أُطلقت لأول مرة عام 1939.

الأغنية من كلمات الشاعر أحمد رامي وألحان رياض السنباطي.

يا ليلة العيد:

2- بكرة تشرق شمس العيد لصباح: أغنية طرحتها الفنانة اللبنانية صباح بمناسبة العيد، وقامت الفنانة إليسا بإعادة إحيائها.

تتميز هذه الأغنية بكلماتها التي تتحدث عن الأمل والفرح، ودعوة الإنسان لشكر الله على نعمه.

بكرا تشرق شمس العيد:

3- العيد فرحة لصفاء أبو السعود: أغنية رائعة وتعد إحدى أكثر أغاني العيد استماعاً، بسبب معانيها التي تعود بالأشخاص لأيام الخير والبركة.

الأغنية من كلمات عبد الوهاب محمد وألحان جمال سلامة.

العيد فرحة:

4- أيام العيد لفيروز: قدمت صاحبة الصوت الملائكي أغنية مميزة بمناسبة العيد، تحدثت فيها عن الخير الذي يجلبه العيد.

الأغنية من كلمات الشاعر سعيد عقل وألحان الأخوين الرحباني.

أيام العيد:

https://www.youtube.com/watch?v=59O4RmBVswE

5- أي شيء في العيد لناظم الغزالي: أغنية مميزة دمج فيها الفنان العراقي موضوع العيد مع الحب من خلال حوار يدور بينه وبين حبيبته.

كتب كلمات هذه الأغنية الشاعر إيليا الماضي وألحان ناظم نعيم.

أي شيء في العيد:

6- أنوارك هلت لفرقة الثلاثي المرح: تعتبر هذه الأغنية من أكثر أغاني العيد شعبية واستماعاً، قدمتها فرقة الثلاثي المرح التي تكونت من وفاء مصطفى، صفاء لطفي، وسناء الباروني في خمسينيات القرن الماضي، وعرفت الأغنية شهرة كبيرة لجمال ألحانها وكلماتها.

أنوارك هلت:

7- عيد وحب لكاظم الساهر: أغنية أطلقها القيصر تناول فيها موضوع احتفال العاشق في مكان بعيد عن معشوقته.

الأغنية من كلمات كريم العراقي، وألحان كاظم الساهر، وطرحت ضمن ألبوم قصة حبيبين الذين صدر عام 2002.

عيد وحب:

8- العيد هلّ هلاله لمحمد الكويتي: تعتبر هذه الأغنية من أجمل الأغاني التراثية التي صدرت بمناسبة العيد، حيث تحرص المحطات والقنوات الخليجية على إذاعتها في أول أيام العيد.

الأغنية من كلمات إبراهيم السديراوي وألحان عبد اللطيف الكويتي.

العيد هل هلاله:

9- عيدك مبارك لعفيفة إسكندر: تعد هذه الأغنية من أشهر أغاني العيد في العراق، كتب كلمات هذه الأغنية قاسم عبيد ولحنها ياسين الشيخلي.

عيدك مبارك:

10- العيد السنة دي لغادة رجب: أغنية مميزة قدمتها الفنانة وهي طفلة في ثمانينيات القرن الماضي، ونالت شهرة كبيرة بسبب الفيديو كليب الذي صور لها وأظهر مظاهر الاحتفال بالعيد في مصر.

الأغنية من كلمات رضا رجب وداليا الحسيني.

العيد السنة دي:

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