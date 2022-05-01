عادات وطقوس عيد الفطر السعيد في الدول الإسلامية

يحرص المسلمون في كافة أنحاء العالم الإسلامي على إحياء عيد الفطر السعيد، بإحياء مجموعات من العادات والتقاليد التي ترتبط بالمنطقة التي يعيشون فيها.

ومن خلال ما يلي سنقوم بجولة نتعرف من خلالها على عادات وتقاليد الشعوب الإسلامية في عيد الفطر.

1- إندونيسيا: يحتفل المسلمون فيها بتناول كعكة تقليدية يُطلق عليها Spekkoek، وتتكون هذه الكعكة من عدة طبقات، ويستخدم فيها مجموعة كبيرة من البهارات الإندونيسية كالهيل، وإلينسون.

2- ماليزيا: يسافر الماليزيون في الليلة التي تسبق العيد إلى منازلهم في القرى، ويعدون مجموعة من الأطباق كـKetupat وهي عبارة عن كعكة أرز مطبوخة في جريد النخيل، وKuih Raya وهي نوع من الحلويات الشبيهة بكعك العيد، كما أنّهم يقومون بفتح منازلهم لجميع الناس.

3- تركيا: يقوم الأهالي بتوزيع الحلوى التركية الشهيرة Seker Bayram على الأطفال، كما يقومون بزيارة المقابر.

4- المملكة العربية السعودية: يقوم المسلمون بتزيين المدن، ويحرصون على إقامة التجمعات العائلية، وإعطاء الأطفال “العيدية” والتي تكون عبارة عن مبلغ من المال.

5- أفغانستان: يوجد لدى الشعب الأفغاني طريقة غريبة للاحتفال بالعيد، حيث يتجمع المسلمون في إحدى الساحات، ويبدؤون معارك البيض، والتي تقوم على كسر أكبر عدد ممكن من البيض.

6- الصين: يحرص المسلمون في الصين على تحويل العيد إلى مهرجان شعبي، حيث يخرجون بملابس ملونة إلى الشوارع.

7- موزمبيق: تعد عادة المصافحة أبرز عادات الشعب الموزمبيقي في العيد، حيث يسارع الجميع إلى مصافحة بعضهم البعض بعد الانتهاء من صلاة العيد.

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