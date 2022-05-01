سامسونج جالكسي S22 – تحسينات في الكاميرا وحساسية اللمس والبلوتوث مع التحديث الأخير!

طرحت شركة سامسونج التحديث الثالث هذا الشهر لهواتف سلسلة جالكسي S22 وقد بلغ حجم التحديث 635 ميجابايت تقريباً وهي حجم كبير جداً بالنظر إلى كونه تحديث فرعي ولكنه يجلب العديد من التغييرات والتحسينات لهواتف السلسلة.

تحديث ضخم لهواتف سلسلة سامسونج جالكسي S22

وفقاً لسجل التغيير الرسمي نقلاً عن موقع TizenHelp فإن التحديث الجديد يجلب العديد من التحسينات في الكاميرا والبلوتوث والشاشة التي تعمل باللمس على جميع هواتف سلسلة جالكسي S22.

وقد صرحت الشركة الكورية من خلال بيان رسمي لها بأن جميع هواتف سلسلة جالكسي S22 أصبحت الآن قادرة على التقاط مقاطع فيديو أكثر احترافية وذات جودة وضوح أعلى بتفاصيل حادة ومتناهية الدقة حتى وأثناء التصوير في ظروف الإضاءة المنخفضة.

جدير بالذكر أن تطبيق Expert RAW حصل مؤخراً على تحديث شامل يجلب بعض التحسينات المماثلة وبهذا الشكل فإن سامسونج تريد تحسين قدرات التصوير الفوتوغرافي على كل من جالكسي S22 وجالكسي S22 بلس وجالكسي S22 ألترا.

أيضاً حصلت الثلاث هواتف الرئيسية على تحسين شامل في وظائف حساسية اللمس ومن المحتمل أن التحديث الجديد سيساعد هواتف السلسلة على توفير سرعة استجابة أعلى للمس وسلاسة ومرونة أكبر أثناء ممارسة الألعاب على شاشات هواتف السلسلة.

نتمنى أن يتمكن التحديث الأخير من تصليح جميع المشاكل المتعلقة بالشاشة والتي اشتكى بسببها عدد كبير من المستخدمين خلال الفترة الماضية.

بالإضافة إلى كل ذلك، وبناءً على سجل التغيير، فمن المحتمل أن يوفر التحديث استقرار أفضل في اتصال البلوتوث خاصة أثناء الحركة المستمرة بالهاتف وبالتالي نتوقع أن يكون الاتصال أكثر قوة وسلاسة مع الأجهزة الأخرى.

للأسف التحديث الجديد غير متاح على مستوى العالم بعد، ولكنه متاح فقط في موطن الشركة الرئيسي، كوريا الجنوبية. من المحتمل أن يكون هذا هو نفس التحديث الذي تم طرحه قبل يومين لعدة مناطق أخرى على مستوى العالم والتي من بينها المملكة المتحدة وروسيا.

بعد إطلاق التحديث الأخير في المناطق المعنية أبلغ عدد من المستخدمين في منتديات سامسونج بأنهم سعداء من التجربة بعد التحديث وأبلغوا عن تمرير أكثر سرعة وسلاسة لحساسية اللمس على الشاشة وتحسين عمر البطارية وأداء عام أسرع من السابق.

لسوء الحظ لم يذكر سجل التغيير الخاص بالتحديث أي معلومات ملحوظة أو مثيرة للاهتمام لكي نتأكد من أن التحديثات متطابقان مع بعضهما البعض.

على كل حال، إذا كنت تمتلك أي من هواتف سلسلة سامسونج جالكسي S22 ولم تتلقى تحديثاً ضخماً خلال الأيام القليلة الماضية فمن المؤكد أنك سوف تحصل عليه خلال وقت قريب جداً.