أفلام على نتفليكس يمكن مشاهدتها مع العائلة في العيد

تستعد منصة نتفليكس لعرض مجموعة من الأفلام المناسبة للعائلة، خلال فترة عيد الفطر.

ومن خلال ما يلي سنعرض لكم بعض الأفلام التي يمكن مشاهدتها على منصة نتفليكس، أثناء عطلة العيد.

1- Love-40: يتحدث عن شاب عبقري في الرياضيات يبلغ من العمر 22 عاماً، يتعرض للطرد من وظيفته مرتين، وهذا ما يدفعه لخوض مغامرة لمساعدة لاعب تنس روسي.

2- بشتري راجل: فيلم مصري من بطولة نيللي كريم ومحمد ممدوح، ويتناول قصة موظفة في أحد البنوك ترغب في أن تصبح أُمّاً رغم رفضها فكرة الزواج، لذلك تبحث عمن يحقق لها هذا الحلم بدون الدخول في علاقة.

3- Den of Thieves: يروي قصة شريف مقاطعة أمريكية يواجه نخبة من اللصوص أثناء محاولتهم السطو على بنك فيدرالي.

4- Radhe Shyam يتناول قصة حب تدور أحداثها في سبعينيات القرن الماضي، لا يعرف أصحابها إلى أين يقودهم المستقبل.

5- Marmaduke: فيلم إنيميشن جميل يتناول علاقة مميزة بين كلب وصاحبه، حيث يؤمن صاحب الكلب بقدرات كلبه على الفوز بمسابقة مهمة.

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