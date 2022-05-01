إنتل تؤكد استمرار أزمة نقص إنتاج الرقاقات حتى هذا التاريخ

قال الرئيس التنفيذي لشركة إنتل Pat Gelsinger، إنّ النقص العالمي في إنتاج الرقائق سيستمر لفترة أكثر من المتوقع وتصل حتى العام 2024.

وأشار إلى صعوبات الحصول معدات الإنتاج، خاصةً مع ارتفاع الطلب عليها، الأمر الذي سيعطل عدداً كبيراً من المنشآت في الأسواق.

وقال إنّ أزمة أشباه الموصلات بدأت مع انتشار فيروس كورونا في العام 2020، الذي تسبب في إغلاق الكثير من الشركات وتقييدها الإنتاج.

وأكد مواجهة شركة أبل الأمريكية مشكلة تأخر شحنات Apple MacBook و IPad، نتيجة نقص التكوينات.

وكان Pat Gelsinger قد أشار في وقتٍ سابق إلى أنّ أزمة نقص أشباه الموصلات ستستمر حتى العام 2023، قبل أن يعود الآن ويزيد هذه المدة لعام إضافي على أقل تقدير.

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