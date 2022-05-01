Google I/O 2022 – ما نتوقع رؤيته في مؤتمر جوجل للمطورين هذا العام!

اقتربنا من موعد إطلاق مؤتمر جوجل للمطورين Google I/O لعام 2022 حيث من المتوقع أن يُقام الحدث على مدار يومين كاملين، من الأربعاء 11 مايو وحتى الخميس 12 مايو.

في الواقع جوجل لم تُصرح بأي تفاصيل حول المنتجات التي سيتم الإعلان عنها خلال الحدث، مما يعني أن هذين اليومين سيكونان مليئان بالكثير من المفاجآت وفي مختلف المجالات.

هذا الأمر يجعلنا نتساءل ما الذي خططت له جوجل من أجل المنازل الذكية ومساعدها الرقمي في عام 2022. لحسن الحظ أن هناك بعض الشائعات التي تتنبأ ببعض المنتجات المتوقع الإعلان عنها خلال المؤتمر فيما يتعلق بالمنزل الذكي ومساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بشركة جوجل.

يُقال أن الميزة الأكثر أهمية التي ستقدمها جوجل خلال Google I/O 2022 هي تحسين ضوابط المساعد الرقمي للمنزل الذكي على شاشة القفل في أندرويد 13، هذا وبالإضافة إلى جهاز جديد يحمل علامة Nest التجارية سيكون على شاكلة جهاز لوحي قابل للتنقل وقابل للإرساء.

ما نتوقع رؤيته خلال مؤتمر Google I/O 2022

يتضمن نظام أندرويد 12 التحكم الذكي في أجهزة المنزل من شاشة القفل ولكن لا يمكن الوصول إلى هذه الميزة إلا عبر الصوت مع ضرورة أن تكون الميزة قيد التشغيل من خلال السماح للمساعد الرقمي بالتعرف على كلمة التنبيه من شاشة القفل.

نتوقع أن يكون أندرويد 13 جزءاً أساسياً من المؤتمر وسيكون هناك تركيز شامل على ميزات المنزل الذكي ومساعد جوجل الرقمي.

جدير بالذكر أن شركة جوجل أطلقت مؤخراً الإصدار التجريبي الأول من نظام أندرويد 13 والذي قدم مفتاح تبديل واحد يجعل من السهل القدرة على استخدام أجهزة المنزل الذكية بشكل أفضل ومن المتوقع أن تلعب هذه الميزة دوراً أساسياً في تغيير أساسيات كل شيء وبالأخص من حيث الراحة وسهولة الاستخدام وذلك بفضل عرض النظام الجديد عناصر التحكم في أجهزة المنزل الذكي على شاشة القفل.

إذا كان هذا الأمر يعني أي شيء فهو يعني شيء واحد غاية في الأهمية وهو أنه سيكون بإمكان المستخدمين القدرة على التحكم في تشغيل أو إيقاف مصابيح المنزل الذكية ومقابس الكهرباء وضبط مستويات الإضاءة ومستوى الصوت والثرموستات وغير ذلك من أجهزة المنزل الذكية من شاشة القفل ودون الحاجة إلى إلغاء تأمين أو فتح قفل الهاتف.

أيضاً نتوقع أن يحظى محرك البحث العالمي بنصيب كبير من الحدث ومن المحتمل أن يتم التعرف على الكلام بشكل أفضل وأسرع وأكثر ذكاءً.

من الممكن أن تكشف الشركة النقاب عن ميولها الجديدة حول تحولها إلى المزيد من محادثات الذكاء الاصطناعي ومن المحتمل أن توفر ميزات هواتف جوجل بكسل البارزة مثل فحص المكالمات وبقية الميزات الأخرى إلى جميع الهواتف الذكية الأخرى.

من المؤكد أن يكون هناك بعض الميزات الحصرية لهواتف جوجل بكسل وغني عن القول، ستكون بالتأكيد مرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

هل هناك من أجهزة جديدة يُمكن رؤيتها خلال الحدث؟

لا يوجد تأكيد رسمي على أي شيء ولكن من المتوقع أن يحصل المنزل الذكي على بعض الإضافات الجديدة حيث من المحتمل أن تستعرض الشركة جهاز Nest Hub جديد والذي يُقال أنه سيكون على هيئة جهاز لوحي قابل للإرساء.

للأسف لم يتم تسريب أي معلومات أو تفاصيل حول جهاز جوجل الجديد، وبالتالي لا نستطيع تخمين مواصفاته الرئيسية مثل حجم الشاشة أو دقتها أو حتى أجهزة الاستشعار وبقية مواصفات الجهاز الأخرى.