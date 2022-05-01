خاصية قياس حرارة الجسم قادمة في الجيل الثامن من ساعة ابل

ابل كانت تعمل على خاصية قياس حرارة الجسم في الجيل السابع الحالي من ساعة ابل، لكنها لم توفق في ذلك وفشلت في تضمينها في الساعة وتم إطلاقها بدونها.

الآن تبدو تلك الخاصية جاهزة وستكون متاحة مع الجيل الثامن القادم من الساعة Apple Watch Series 8، وبحسب المسرب الشهير Ming-Chi Kuo فإن قياس حرارة الجسم عبر ساعة ابل سيعتمد أكثر على خوارزميات الذكاء الاصطناعي أكثر من حساس الحرارة.

السبب في ذلك، أننا نلبس الساعة حول المعصم وهذا ليس المكان المناسب لقياس حرارة الجسم بدقة كما أن ذلك يجعل عملية القياس متأثرة أكثر بالعوامل الخارجية. كان هذا هو التحدي الذي واجه ابل وتعمل على حله من خلال الخوارزميات أكثر من الحساسات.

تتنافس الشركات الكبرى حالياً على تطوير هذه الخاصية، وابل قد يكون لها السبق في ذلك إن نجحت في تصمينها في الجيل الثامن من ساعتها الذكية القادمة نهاية العام الجاري.

ذكر المسرب Ming-Chi Kuo أيضاً أن سامسونج تواجه تحديات مماثلة في تضمين خاصية قياس الحرارة في ساعتها الذكية وقد لا يسعفها الوقت قبل إطلاق ساعتها المنتظرة Galaxy Watch 5 في النصف الثاني من عام 2022.

ساعة ابل ستكون قادرة على مراقبة حرارة الجسم وهذه الخاصية مفيدة لتنبيه المستخدم عند ارتفاع درجة حراراته إما لأسباب مرضية كوجود عدوى مثلاً أو عند النشاط اليدني الزائد أو لأمور أخرى مثل تحليل التغير في حرارة جسم المرأة للتنبؤ بمواعيد الدورة الشهرية والتبويض لديها.

من الأمور الأخرى المتوقع دعمها من ساعة ابل القادمة (الجيل الثامن) هي الاتصال لاسلكياً عبر الأقمار الصناعية في حالة الطواريء دون الحاجة إلى الايفون أو الشبكات اللاسلكية العادية.

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