دراسة: تناول كمية كبيرة من هذا المكون الأساسي يضر بدماغك

يمكن لتناول كمية كبيرة من الملح أن يلحق الضرر بدماغك. هذا ما توصلت إليه دراسة أجرتها جامعة جورجيا ونشرت نتائجها في دورية Cell Reports. وأثارت هذه الخلاصة فضول الكثير من المهتمين بعالم الصحة. وتساءل هؤلاء عن سر العلاقة بين الإفراط في استهلاك الملح وبين صحة الدماغ.

تأثير الملح على صحة الدماغ

بحسب الدراسة الأميركية يمكن تناول كمية زائدة من الملح التأثير سلباً على صحة الدماغ. ولهذا السبب أشار الاختصاصيون إلى ضرورة تناول ما لا يزيد عن 5 غرامات من هذه المادة يومياً.

ووجد باحثو جامعة جورجيا في هذا السياق أن تناول الملح يؤثر سلباً على عمل الغدة النخامية المسؤولة عن تنظيم بعض الوظائف الحيوية، مثل النوم والنشاط الزوجي، وعن تعديل عملية إفراز الهرمونات.

وأوضح الباحثون أن الخلايا العصبية تفرز الفازوبريسين وهو الهرمون الذي يعمل على تنظيم تركيز الملح في الدم. وكلما ازدادت نسبة هذه المادة ارتفع مستوى ذلك الهرمون. وفي هذه الحالة، وتحديداً إذا تم الإفراط في تناول الملح، قد يزداد حجم الدم ما يسبب ارتفاع الضغط. كما يؤدي هذا غالباً إلى احتباس الماء في الجسم.

البدائل الصحية للملح

إذا كان تناول كمية كبيرة من الملح يلحق الضرر بصحة الدماغ، من الضروري إذاً أن يتم إيجاد البدائل الصحية له. ومنها البهارات المختلفة وخصوصاً الكمون، الكاري والبابريكا المدخنة. ومن الممكن أيضاً أن تضاف إلى الطعام أثناء تحضيره بضع أوراق غار أو القليل من الزعتر أو الأعشاب. فهذا يساعد على منحها طعماً مميزاً من دون الحاجة إلى إضافة الكثير من الملح إليها. كذلك ينصح في هذا السياق بضرورة التخلي عن تناول المكسرات المصنعة واللحوم المعلبة وغيرها لأنها تحتوي على نسبة كبيرة منه.

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