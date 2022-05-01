الأمراض النفس جسدية.. أسبابها وأعراضها وكيفية علاجها

كثيراً ما يحكى عن الأمراض النفس جسدية. ويعني هذا ظهور المشاكل النفسية من خلال أعراض جسدية. ويصنف الاختصاصيون هذه المشاكل بالأمراض الحقيقية. لكن ما هي أسبابها وكيف يمكن كشفها وما الدلالات التي تشير إليها وما هو العلاج المناسب؟

ما هي الأمراض النفس جسدية؟

بالمعنى الحقيقي يمكن الإشارة إلى أن الأمراض النفس جسدية هي مشاكل يفرضها الدماغ على الجسم. وهذا يعني ظهور المشاكل النفسية مثل التوتر والضغط النفسي والاكتئاب والصدمات من خلال أعراض جسدية. فهي تؤثر في هذا السياق سلباً على صحة ووظيفة أحد أعضاء الجسم أو على عدد منها. ولا يعي المريض في معظم الأحيان أن ثمة علاقة بين أوجاعه الجسدية وبين تلك النفسية. ويشار إلى أن عدم الشعور بالارتياح النفسي بشكل متكرر يمكن أن يزيد حدة بعض الأمراض ويؤدي إلى خفض فعالية الجهاز المناعي وإلى إحداث الخلل في عمل الجهاز العصبي.

أسباب الأمراض النفس جسدية

من أجل توفير العلاج اللازم للأمراض النفس جسدية، من الضروري الحرص أولاً على معرفة الأسباب التي تؤدي غالباً إلى المعاناة منها. فهي قد تنتج عن:

– الشعور لوقت طويل بالقلق أو التوتر.

– المعاناة من صدمة نفسية حادة بعد التعرض لحادث ما أو بعد الطلاق أو الانفصال العاطفي أو فقدان الوظيفة أو غير ذلك.

أعراض الأمراض النفس جسدية

يشير الخبراء إلى أن من أبرز أعراض هذا النوع من الأمراض:

– الشعور الدائم بعدم الارتياح والقلق والانفعال وبوجود خطر داهم ما.

– الإحساس بالتعب من دون القيام بأي عمل مجهد.

– المعاناة من اضطرابات على مستوى النوم (الكوابيس، صعوبة الإغفاء، الاستيقاظ بشكل مفاجئ وهستيري أحياناً).

– مواجهة اضطرابات الشهية مثل فقدانها أو تناول الطعام بشراهة وبطريقة فوضوية.

– تقلبات المزاج أو شدة الانفعال أو الانطواء والعزلة.

ومن الممكن أن تظهر أعراض أخرى متناقضة منها الصمت الدائم أو التحدث بشكل مستمر، الجمود أو فرط الحركة، الشعور الدائم بالاستعداد لمواجهة خطر ما، العزلة، العنف، العدوانية، التعب الشديد، الألم.

أمثلة على الأمراض النفس جسدية

ليس من الصعب التعرف على بعض الأمراض النفس جسدية وعلى الأعراض الظاهرة التي يمكن أن تنتج عنها.

– أمراض الجلد: الإكزيما، الصدفية، تهيج الجلد، نمو التقرحات أو الحمو.

– اضطرابات المعدة والأمعاء: قرحة المعدة، اعتلال القولون، القولون العصبي، ألم البطن.

– الأمراض الالتهابية التي تنتج غالباً عن التوتر والضغط النفسي والقلق ومنها مرض كرون.

– الاضطرابات على مستوى العلاقة الزوجية.

– ألم الرأس، الشعور بالتعب العام، اضطرابات النوم، الأرق، الربو، ارتفاع ضغط الدم.

كيفية علاج الأمراض النفس جسدية

على المستوى الطبي يمكن علاج الأمراض النفس جسدية من خلال تناول الأدوية المناسبة للحالة والتي يصفها الطبيب. أما على الصعيد النفسي، فمن الضروري أن يتنبه الاختصاصي إلى أن المريض يعاني من حالات مثل القلق أو التوتر أو الاكتئاب الخفي ليقوم بالإجراءات المناسبة والمفيدة. ومن المهم أن يتأكد قبل هذا ومن خلال الفحوصات اللازمة، أن لا وجود لأي سبب عضوي للمشكلة موضوع العلاج. وهكذا يمكن الانطلاق نحو الحل.

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