بدأت العديد من المصادر ومراكز الإحصائيات في احتساب عدد التطبيقات التي تم تحميلها وعدد مرات تحميلها ومقدار الأموال التي تم إنفاقها على الألعاب خلال الربع الأول من عام 2022.

والآن، بعد انقضاء ثلاثة أشهر من عام 2022 لدينا بطل واحد والذي كان من المتوقع أن يفوز فعلاً بالتاج. بناءً على تقرير موقع The PhoneArena فإن تطبيق تيك توك هو التطبيق الأكثر تحميلاً خلال الربع الأول من العام الجاري.

أعتقد أن هذه النتائج منطقية ومتوقعة نظراً لازدياد شعبية وشهرة التطبيق بشكل كبير خلال الفترة الماضية. تيك توك هو عبارة عن منصة تواصل اجتماعي لمقاطع الفيديو ذات التمرير العمودي. لحقت به العديد من المنصات الأخرى مثل يوتيوب وانستقرام وسناب شات وبدأت في تقديم موجزات فيديو ذات التمرير العمودي.

على كل حال، سواء كنت من المعجبين بتطبيق تيك توك أو كنت من الكارهين له، إلا أن الحقائق والإحصائيات تثبت أنه الأكثر تحميلاً خلال الربع الأول من عام 2022 ومن المتوقع أن يظل متربع على عرش أكثر التطبيقات تحميلاً خلال العام الجاري.

تيك توك هو التطبيق الأكثر تحميلاً خلال الربع الأول من عام 2022

أما وعندما نتحدث عن الأرقام، فقد استطاع تطبيق تيك توك تحطيم الرقم القياسي حيث بلغت عدد مرات تحميله منذ نشأته 3.5 مليار عملية تنزيل. هل تعلم ماذا يعني هذا، هذا يعني أن الأمر يبدو وكأن كل شخص في الولايات المتحدة الأمريكية قام بتحميل التطبيق 1060 مرة.

استطاع التطبيق أن يسجل 180 مليون عملية تحميل خلال الربع الأول فقط من عام 2022 وبهذا الشكل هو يعتبر التطبيق الأكثر تنزيلاً خلال هذه الفترة الزمنية.

يأتي في المركز الثاني تطبيق شركة ميتا الشهير “انستقرام” حيث سجل التطبيق 160 مليون عملية تنزيل خلال الربع الأول وجاءت منصة التواصل الاجتماعي الأكثر شهرة “فيسبوك” في المركز الثالث مباشرةً واحتل تطبيق سناب شات المركز السابع.

وماذا عن بقية التطبيقات الأخرى المتبقية في القائمة؟

كما ذكرنا لكم منذ قليل، فإن تيك توك يتربع على عرش القائمة وتليه تطبيقات شركة ميتا مثل اسنتقرام وقيسبوك والواتس اب ويأتي تيليجرام في المركز الخامس ويتبعه تطبيق Shoppe في المركز السادس.

بقية التطبيقات الأخرى لم تستطيع تسجيل أكثر من 100 مليون عملية تنزيل مثل التطبيقات السابق ذكرها. يأتي سناب شات في المركز السابع ويتبعه فيسبوك ماسنجر في المركز الثامن وتطبيق Spotify في المركز العاشر وجميع هذه التطبيقات لم تكن قادرة على تجاوز 75 مليون عملية تنزيل خلال الربع الأول.