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متى يسدل الستار على محاكمة آمبر هيرد بتهمة التشهير بجوني ديب؟

تم النشر منذُ 28 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت مصادر أنه من المتوقع استمرار محاكمة آمبر هيرد، بتهمة التشهير بجوني ديب لمدة 5 أسابيع، الأمر الذي يعني إمكانية صدور الحكم في القضية خلال أسبوعين.

وتشهد الولايات المتحدة خلال هذه الفترة واحدة من أكثر المحاكمات إثارة للجدل، بالنظر إلى ما كشفته التفاصيل عن طبيعة وملامح العلاقة غير التقليدية التي جمعت “ديب” وزوجته.
وكانت محاكمة آمبر هيرد قد انطلقت يوم 11 أبريل، وحظيت باهتمام كبير على الصعيد الإعلامي، لاسيما في ظل شغف الجماهير لمعرفة النهاية التي ستؤول إليها جلسات القضية.

وبحسب موقع “بيبول” الأميركي، فإن القاضية بيني إس أزكاراتي، ملتزمة بحضور مؤتمر خلال الفترة من 9 إلى 12 مايو، مما يعني ضرورة تعليق الجلسات لمدة أيام.

وأشار الموقع إلى أن الموعد المتوقع لصدور الحكم النهائي هو يوم الخميس 19 مايو المقبل.

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قناة 218 الليبية

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