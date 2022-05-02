هواتف سامسونج – الحل النهائي لمشكلة النقر العشوائي لمستشعر بصمات الأصابع

جميعنا على يقين بأن مستشعرات بصمات الأصابع المادية أو المتواجدة على الجانب فوق زر الطاقة على هواتف سامسونج جالكسي هي الأفضل دقة والأكثر مرونة والأسرع في الاستجابة من المستشعرات المدمجة في الشاشة.

ولكن في الواقع، أن يتم تثبيت المستشعر في زر الطاقة يعتبر بمثابة نعمة ونقمة في نفس الوقت، فعلى الرغم من إنها الأكثر دقة والأسرع في الاستجابة إلا إنها عرضة للمسات العرضية عندما تضع إبهامك على زر الطاقة.

هذه مشكلة حقيقية خاصة وأن الهاتف سوف يحرمك من محاولة فتح قفل الهاتف لمدة 30 ثانية بعد 5 عمليات خاطئة لمسح بصمة الإصبع، وفي بعض الحالات الأخرى من الممكن أن يتم فتح قفل الهاتف عندما يكون الهاتف متواجد بداخل جيبك.

لحسن الحظ أن سامسونج تعي جيداً قدر الإحباط الذي يمكن أن تتسبب فيه هذه المشكلة للمستخدمين وهناك بالفعل طريقة تساعدك على تجنب المشكلة التي نتحدث عنها الآن.

كيف تتخلص من اللمسات العرضية لمستشعر بصمات الأصابع المدمج في الشاشة على هواتف سامسونج؟

تحتوي واجهة One UI المخصصة من شركة سامسونج على خيار مدمج والذي من شأنه تحديد ما إذا كنت تريد أن يعمل مستشعر بصمات الأصابع بشكل مستقل عن الشاشة ولكي يفحص بصمات الأصابع حتى عند إيقاف تشغيل الشاشة.

بمجرد أن تقوم بتعطيل هذا الخيار فسوف تتخلص من اللمسات العرضية لمستشعر بصمات الأصابع بشكل كبير جداً. هذا الخيار يعمل بشكل مثالي سواء كان هاتفك يحتوي على مستشعر بصمة مثبت على الجانب أو مدمج في الشاشة.

الخطوات سهلة للغاية ولكننا نوصي بتحويل لغة الهاتف إلى اللغة الإنجليزية حتى نتمكن من ضبطها سوياً. افتح تطبيق الإعدادات على هاتفك الذكي “Settings” ثم قائمة المقاييس الحيوية والأمان “Biometrics and security” ثم انتقل إلى قسم بصمات الأصابع “Fingerprints” وقم بإدخال الرمز أو النمط الخاص بك وقم بتعطيل ميزة بصمة الإصبع قيد التشغيل دائماً “Fingerprint always on”.

بمجرد تعطيل هذا الخيار فسوف تضطر على النقر على زر الطاقة أولاً من أجل تشغيل الشاشة قبل أن تتمكن من مسح بصمة إصبعك على الزر وبهذا الشكل سوف تتخلص من جميع اللمسات العرضية لبصمة إصبعك بمجرد أن يقع إبهامك فوق زر الطاقة الجانبي أو حتى على الشاشة.

مرة أخرى، ستجد هذا الخيار متوفر على جميع هواتف سامسونج جالكسي سواء كان لديك مستشعر لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة أو مثبت على الزر الجانبي.