بساق واحدة.. عداءة أريزونا تخوض 102 ماراثونا في 102 يوما

نجحت عداءة أريزونا التي فقدت ساقها بسبب السرطان في عام 2001 في تحطيم رقم بموسوعة غينيس للأرقام القياسية من خلال خوض 102 ماراثونًا في 102 يومًا متتاليًا.

وقد ركضت جاكي هانت بروسيما 26.2 ميلاً ، خلال اليوم 102 على التوالي الذي قطعت فيه مسافات مارثونية.

وقالت العداءة التي تستخدم طرفًا صناعيًا بعد أن فقدت إحدى ساقها بسبب السرطان في عام 2001 ، إنها كانت تهدف في الأصل إلى تحطيم رقم غينيس للأرقام القياسية البالغ 95 مسافة ماراثون في أيام متتالية، والتي حققتها أليسا كلارك في عام 2020 ، لكنها زادت هدفها إلى 102 يومًا عندما علمت أن عداءً آخر قد كسر الرقم القياسي بشكل غير رسمي بـ 101 مرة في أيام عدة.

وأضافت: قيل لي إنه لا يمكنني الركض لأنني أعاني من طرف مبتور لكنني امتلكت العزيمة والإصرار لتحقيق الهدف.

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