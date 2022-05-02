هاتف OnePlus 10 قادم في النهاية وهذه هي أبرز مواصفاته!

بناءً على تغريدة @OnLeaks على موقع تويتر، يبدو أن هاتف OnePlus 10 الأساسي قادم خلال وقت قريب. ولكن على عكس ما هو متوقع، فقد يأتي هذا الهاتف بمواصفات متقدمة تجعله حتى أقوى من هاتف OnePlus 10 Pro وسوف نخبركم الآن عن السبب.

هاتف OnePlus 10 قادم بمواصفات متطورة خلال وقت قريب

بناءً على التسريب فإن الهاتف الجديد يحتوي على شاشة قطرها 6.7 بوصة عالية الدقة +FHD وستكون الشاشة عبارة عن لوحة عرض AMOLED LTPO 2.0 مما يعني أنها ستدعم معدلات التحديث الديناميكية من 1Hz وحتى 120Hz وفقاً لنوع المحتوى المعروض على الشاشة وهذا من أجل توفير الطاقة.

لم يتطرق التسريب للحديث عما إذا كانت الشاشة بلوحة عرض مسطحة أم منحنية ولكن وفقاً لبعض التقارير والشائعات فمن المحتمل أن تكون شاشة الهاتف منحنية وليست مسطحة.

نأتي للأمر الأكثر أهمية وهو أن الشركة قررت تجهيز هاتف OnePlus 10 بمعالج كوالكم التالي +Snapdragon 8 Gen 1 الذي لم يتم الإعلان عنه بعد.

قد يكون الأمر مُفاجئاً وقد يشعر العديد من مالكي OnePlus 10 Pro بالإحباط نظراً لأن الهاتف يحتوي على معالج Snapdragon 8 Gen 1 SoC السابق. وهذا يعني أن الإصدار الأساسي في السلسلة سيكون أقوى من الإصدار الاحترافي – ولكن هذا في حالة كانت هذه التسريبات على قدر من الصحة.

دعونا نذكركم أيضاً بأنه من المحتمل أن يكون هناك نموذج أخر من الإصدار الأساسي الذي يعمل بواسطة معالج ميديا تيك الجديد Dimensity 9000 SoC.

أما وفيما يتعلق بمواصفات الذاكرة العشوائية وسعة التخزين، فيُقال أن الهاتف سيأتي على هيئة طرازين: الطراز الأول بذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت من النوع LPDDR5 مقترنة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت.

بينما سيأتي الطراز الثاني بذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجابايت مقترنة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت من النوع UFS 3.1.

سيأتي بسرعة شحن أعلى

سيعمل الهاتف بواسطة واجهة OxygenOS 12.1 المستندة على نظام أندرويد 12 وسيستمد طاقته من بطارية بسعة 4800 مللي أمبير في الساعة والتي تدعم الشحن السلكي فائق السرعة بقدرة 150 وات وسوف تدعم كذلك الشحن اللاسلكي السريع.

على ظهر الهاتف توجد كاميرا خلفية تمتاز بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل مصحوباً عدسة فائقة الاتساع بدقة 16 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، في حين أن الكاميرا الأمامية ستكون عبارة عن مستشعر بدقة 32 ميجابكسل.

لم يتم التأكيد على هذا الأمر ولكن ذكرت الشائعات أنه سيتم تطوير الكاميرا بالتعاون مع شركة Hasselblad الرائدة للتقنيات البصرية مما يعني أن العدسات ستحصل على ترقية في معايرة وإعادة إنتاج الألوان لتوفير صور عالية الجودة بتفاصيل واضحة والوان نابضة بالحياة.

أخيراً وليس آخر، من المتوقع أن يصل الإصدار الأساسي في السلسلة خلال النصف الثاني من العام الجاري. بناءً على هذه المواصفات المُسربة، يبدو أنه هاتف قوي جداً ولكن هل من الممكن أن تكتفي OnePlus بهذا الإصدار وتتخلى عن إصدار “Ultra” أن لديها خطط أخرى بخصوص هذا الأخير؟