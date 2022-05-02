ميتا تفتتح متجر جديد للبيع بالتجزئة الشهر المقبل!

أن تقوم كبرى شركات البرمجيات بفتح متاجر للبيع بالتجزئة ليس بالشيء الجديد. يُقال أن شركة أمازون تتطلع لفتح متاجر بدون صراف في المستقبل القريب. ولكن مؤخراً، تم التأكيد على أن شركة ميتا “فيسبوك سابقاً” تعتزم إطلاق أول متجر لها للبيع بالتجزئة الشهر القادم من أجل عرض وبيع منتجاتها الخاصة للمستهلكين والتي من بينها النظارات الذكية.

نحن نعلم أن هناك العديد من الأشخاص الذين هم غير قادرين على وضع ثقتهم الكاملة في شركة ميتا، وفي الحقيقة لا نستطيع أن نلومهم على ذلك، نظراً لأن شركة ميتا ليست الشركة الأفضل عندما يتعلق الأمر بمقدار الثقة وذلك يرجع نتيجة قيامها بمشاركة بيانات المستخدمين مع شركات طرف ثالث لأغراض ربحية.

في الواقع، بعض المستخدمين مستاؤون للغاية من شركة ميتا ويعبرون عن مدى أسفهم بسبب الطريقة التي تستغل بها شركة ميتا بياناتهم الخاصة. وإذا كان هذا يعني أي شيء فهو يعني شيء واحد في غاية الأهمية، وهو أنك بمجرد أن تطأ قدمك بداخل متجر ميتا لشراء أي من منتجات الشركة الجديدة فيجب أن تكون مستعداً على التخلي عن بياناتك – على الأقل هذا ما يعتقده الكثير من النقاد.

لا أحد يستطيع أن ينكر أنه سيكون هناك مجتمع كامل من المستهلكين المستعدين على مقاطعة جميع منتجات شركة ميتا بغض النظر عن مدى احتياجاهم لها حتى وإن كان سعرها في المتناول.

ما الذي يمكن إيجاده في متجر ميتا الجديد ؟

بمجرد اعتناق شركة فيسبوك سابقاً لقب “ميتا” العام الماضي وهي تدفع جميع الناس للتصديق بفكرة الميتافيرس، وبالتالي ستحاول الشركة ترسخ كامل تركيزها على منتجاتها الذكية التي يُمكن أن تعزز من هذه التجربة.

على كل حال، من المتوقع أن تجد بداخل متاجر ميتا الجديدة منتجات مثل نظارة Quest VR وسوف تتمكن من تجربة نظارة Quest 2 VR.

أما إذا لم تكن نظارات الواقع الافتراضي هي الشيء المثير لفضولك فستظل قادراً على شراء بعض المنتجات الجديدة مثل هاتف Portal المرئي وهو عبارة عن شاشة ذكية تعمل بمساعد Alexa الصوتي ومثلها مثل Echo Show أو Nest Hub.

أما إذا كنت هناك بصدد البحث عن النظارات الذكية، فسوف تجد نظارة Ray-Ban Stories الجديدة كلياً والتي تُباع بملغ وقدره يساوي 300$ دولار أمريكي تقريباً والتي يمكنك من خلالها التقاط مقاطع فيديو عالية الدقة ومشاركتها مباشرةً على مواقع التواصل الاجتماعي.

في الختام، سيتم افتتاح المتجر الجديد في كاليفورنيا يوم 9 مايو القادم، أي أننا على بعد أسبوع واحد تقريباً من هذا التاريخ. لذا، لم يعد يتبقى الكثير من الوقت لكي نرى على أرض الواقع ما تخبئه لنا الشركة التي تقف وراء أشهر منصة للتواصل الاجتماعي على كوكب الأرض.