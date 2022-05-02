دراسة صادمة: تناول هذا الشاي يعادل تدخين 100 سيجارة

يمكن لتناول أحد أنواع الشاي أن يعادل بتأثيره السلبي تدخين 100 سيجارة. وهي النتيجة التي توصلت إليها إحدى الدراسات مؤخراً والتي يمكن أن تصدم الكثيرين. فمن المعروف أن الشاي، أحد المشروبات الأكثر شعبية في العالم، يحتوي بمختلف أنواعه على الكثير من العناصر المفيدة ومنها مضادات الأكسدة الضرورية لحماية الجسم من تأثير العوامل الضارة. إذاً ما هو ذلك النوع الذي يمكن أن يؤذي الصحة ويسبب مرضاً خطراً؟

شاي بـ100 سيجارة

أشارت دراسة أجريت في مركز Memorial Sloan Kettering Cancer ونقل نتائجها موقع Oh My Mag الفرنسي إلى أن تناول أحد أنواع الشاي يعادل تدخين 100 سيجارة. وتحدث التقرير في هذا السياق عن شاي الماتشا الذي يعرف بأنه غنيّ بمضادات الأكسدة وأنه يزود الجسم بالطاقة. كذلك يمكنه تحفيز عمل الجهاز المناعي وتحسين القدرة على التركيز والحماية من بعض الأمراض مثل أمراض القلب. ورغم هذا حذر الخبراء الذين أجروا الدراسة من المخاطر التي يمكن أن تترتب على تناول كمية كبيرة منه. ومما جاء في التقرير: “قد يؤدي تناول كمية كبيرة ولمدة طويلة من شاي الماتشا إلى زيادة احتمال المعاناة من بعض الأمراض مثل سرطان البروستات والمبولة والفم والمريء والرئتين والرأس والعنق”.

وأشار الباحثون إلى أن شاي الماتشا يحتوي على الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات HAP، وهي المكونات التي تمنحه الطعم الدخاني الذي يحبه الجميع. ونبهوا إلى أن تناول 50 غ منه يومياً قد يعادل تدخين 100 سيجارة تقريباً. وتم التوصل إلى هذه النتيجة بعد إجراء اختبارات شملت 1000 مشارك ونشرت نتائجها في دورية Cancer Epidemiology Biomarker and Prevention. وأظهرت أيضاً أن من يتناولون هذا الشاي بكمية كبيرة يواجهون خطر المعاناة من سرطان الرئتين، المجاري التنفسية والجهاز الهضمي أكثر من آخرين لا يفعلون هذا بـ60 مرة. ولفتوا إلى أن سكان أميركا الجنوبية الذين لا يتنبهون إلى هذا الخطر يشهدون ازدياداً في عدد حالات المرض المميت بنسبة 1 على 5.

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