الجيل السابع من ساعة ابل معادة التجديد متاح الآن للشراء بسعر أقل!

بشكل رسمي وبهدوء قامت ابل بتوفير النسخة معادة التجديد من الجيل السابع من ساعتها الذكية Refurbished Apple Watch Series 7 وهي أرخص ثمناً مقارنة بالأسعار الرسمية للساعة الجديدة.

النسخة معادة التجديد المصنوعة من الألمنيوم من ساعة ابل الجيل السابع مقاس 41 مليمتر متاحة الآن للشراء في مقابل 340 دولار أمريكي بدلاً من السعر الرسمي 400 دولار أمريكي.

أيضاً يتوفر مقاس 45 مليمتر بسعر 360 دولار أمريكي وذلك أقل من السعر الرسمي بنحو 70 دولاراً أمريكياً.

الإصدارات السابق ذكرها هي إصدارات تدعم الـ GPS فقط بدون دعم للاتصالات الخلوية اللاسلكية.

أيضاً لا يوجد إصدارات معادة التجديد متوفرة من الجيل السابع من ساعة ابل سوى النسخ المصنوعة من الألمنيوم اما تلك المصنوعة من التيتانيوم أو الفولاذ المقاوم للصدأ فلا يتوفر منها سوى الإصدارات الجديدة فقط ولا يوجد منها نسخ معادة التجديد أو Refurbished.

الجيل السابع من ساعة ابل هو الأحدث حتى الآن، وقد تم إطلاقه في أكتوبر من عام 2021 مع شاشة أكبر وحواف أقل وإن كانت المكونات الداخلية أقرب للإصدار الأسبق أي الجيل السادس الذي لم يعد يباع الآن.

المنتجات المعادة التجديد أو المُجددة المعتمدة من ابل هي أجهزة بيعت سابقاً وتم إرجاعها لآبل بسبب مشاكل فنية فيها ثم خضعت لعملية تجديد صارمة من ابل قبل عرضها للبيع مرة أخرى.

هذه المنتجات يتم شحنها في علبة شراء مع الملحقات الأصلية وضمان لمدة سنة واحدة مثل باقي منتجات الشركة الجديدة، وتمتاز بأنها أقل ثمناً، ويمكنك الإطلاع على إصدارات ساعة ابل معادة التجديد من خلال موقع ابل الرسمي عبر هذا الرابط.