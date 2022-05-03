Snapdragon 8 Gen 1 Plus – تعزيز الأداء وتحسين الاستقرار هي أبرز سمات معالج كوالكم التالي!

يبدو أن شركة كوالكم تعتزم إطلاق نسخة مُطورة “محسنة” من معالجها الرائد Snapdragon 8 Gen 1 SoC والذي رأيناه في عدد كبير من الهواتف الذكية الرائدة خلال الربع الأول من عام 2022 وعلى رأسها سلسلة سامسونج جالكسي S22 “التي تُباع في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة”.

يُقال أن معالج كوالكم التالي الذي يحمل رقم طراز SM8457 سيأتي بالاسم التجاري +Snapdragon 8 Gen 1 مما يعني أنه بنفس الاسم بالضبط مع إضافة لاحقة “+” في نهاية اسم المعالج.

تتوقع العديد من المصادر أن يتم الكشف عن هذا المعالج خلال شهر مايو أو يونيو على أقصى تقدير. واليوم لدينا بعض التفاصيل المثيرة للاهتمام والتي تم تسريبها من قِبل Yogesh Brar على موقع تويتر.

بناءً على ما ورد في التسريب، فإن الإصدار المُحسن من المعالج سيقدم قفزة في الأداء بنسبة 10% تقريباً مقارنة بالإصدار الأساسي.

بالإضافة إلى ذلك، ستقدم الشريحة الجديدة استقراراً أفضل مع نظام تبديد حراري أكثر خبرة واحترافية وعمر بطارية مُحسن. جدير بالذكر أن هذه الأخبار مستندة على نتائج الاختبارات المعيارية ولكنها من المحتمل أن تتماشى مع نتائج الاستخدام في العالم الحقيقي.

بعض التقارير أفادت بأن معالج كوالكم الجديد سيأتي في شهر مايو، ولكن في تسريب Brar ادعى أنه سيتم إطلاقه في السوق التجاري في شهر يونيو.

هذا يعني أنه من الممكن أن يتم الإعلان عن المعالج في شهر مايو ثم تأتي الهواتف الذكية الجديدة التي تحتوي عليه في شهر يونيو، أو من الممكن أن يتم تأجيل الإعلان عن المعالج الجديد حتى شهر يونيو. من المتوقع أن نتأكد من صحة هذه المعلومات بالتفصيل خلا الأيام القادمة نظراً لأننا اقتربنا من هذا التاريخ في جميع الأحوال.

من الممكن أن يكون Snapdragon 8 Gen 1 Plus منافس شرس لمعالج Dimensity 9000 SoC

إذا جاء معالج Snapdragon الجديد بهذه التحسينات المزعومة، فهذا يعني أنه سيكون على قدم وساق مع معالج ميديا تيك الرائد Dimensity 9000 SoC حيث اتضح في النهاية أن معالج ميديا تيك أقوى من معالج كوالكم السابق / الحالي.

الجميع يلقي اللوم على تقنية التصنيع الأساسية التي كانت مسؤولة عنها شركة سامسونج، حيث قررت كوالكم الانتقال إلى شركة TSMC من أجل تطوير تقنية المعالجة الأساسية لرقاقة Snapdragon 8 Gen 1 Plus.

وكما تعلمون، جميع رقائق سامسونج السابقة كانت تعاني من ارتفاع في درجات الحرارة ومشاكل في عمر البطارية، ومن الواضح أن شركة كوالكم كانت الضحية الأخيرة لشركة سامسونج.

يبدو أن شركة TSMC اعتذرت عن التعاون مع شركة كوالكم من أجل تطوير دقة التصنيع الأساسية الخاصة بمعالج Snapdragon 8 Gen 1 بسبب نقص عمليات التوريد التي تعاني منها مختلف قطاعات الصناعة منذ تفشي الجائحة في عام 2022.

استطاعت كوالكم تطوير معالج Snapdragon 8 Gen 1 الذي تم بناءه على عقدة تصنيع 4 نانوميتر من سامسونج، تماماً مثل دقة تصنيع معالج Exynos 2200.

والنتيجة النهائية، أن كلا المعالجين يعانون من مشاكل شائعة في درجات الحرارة وعمر البطارية. لذا، أن تنتقل كوالكم إلى TSMC بدلاً من سامسونج هي خطوة على الدرب الصحيح، خاصة وإذا كانت كوالكم تريد أن تطرح في السوق منافس حقيقي لمعالج ميديا تيك الرائد لعام 2022.