المفوضية الأوروبية تتهم أبل بانتهاك قانون المنافسة

اتهمت المفوضية الأوروبية شركة أبل للتكنولوجيا، بالتعسف في استغلال موقعها في سوق الدفع عبر الهواتف الذكية، مشيرة إلى أن الشركة قد تكون انتهكت المنافسة بحرمان منافستها من استعمال نظامها الخاص بالدفع باي ند غو.

وأضافت المفوضة الأوروبية لشؤون المنافسة مارغريته فيستاغر أن لديها أدلة على أن أبل قيدت وصول الطرف الثالث إلى التكنولوجيا الرئيسة اللازمة لتطوير حلول منافسة لمحافظ الأجهزة المحمولة على أجهزة آبل لصالح آبل باي.

وترى المفوضية أن سلوك آبل له تأثير إقصائي على المنافسين ويؤدي إلى تحجيم الإبداع، ويترك المستهلكين الذين يستخدمون محفظة الهاتف الخلوي على أجهزة آي فون أمام خيارات قليلة.

من جهتها، نفت أبل التهم الموجهة إليها معلنة عن استعدادها للتواصل مع المفوضية مضيفة بأن خيار الدفع من بين خيارات عديدة متاحة للمستهلك الأوروبي، لافتة إلى أنها صممت أبل باي من أجل توفير طريقة سهلة وآمنة للمستهلكين يقدمون بها بطاقات الدفع رقميًا، وللمصارف والمؤسسات المالية الأخرى لعرض خدمة الدفع دون لمس على زبائنها.

جديرٌ بالذكر أن عدد المصارف التي تستخدم أبل باي في أوروبا 2,500 مصرف، كما أن هواتف أبل باي تمثل ثلث الهواتف الذكية المستعملة في أوروبا.

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