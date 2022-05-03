فتاة تنفق 70 ألف دولار لتتحول إلى باربي بشرية

كشفت فتاة، تبلغ من العمر 21 عامًا، أنها أنفقت أكثر من 70 ألف دولار على جراحة تجميلية من أجل تحويل نفسها إلى “باربي بشرية” ، موضحة أنها اضطرت إلى الانفصال عن عائلتها بأكملها بسبب هذا التحول الدراماتيكي.

وتحدثت شاركت جيسيكا الألمانية المولد، التي تطلق على نفسها الآن جيسي باني، عن تجربتها ونشرت سيرتها الذاتية على انستغرام، حيث وصفت نفسها بأنها عارضة أزياء.

وبحسب وسائل الإعلام النمساوية، تعيش جيسيكا في فيينا وخضعت لثلاث عمليات، وأجرت أيضًا عملية جراحية في أنفها إضافة إلى تكبير شفتيها، حيث أنفقت ما يقرب من 73,000 دولار على هذه العمليات.

وأشارت إلى أن أفراد عائلتها لم يتقبلوا هذا السلوك بشكل إيجابي، حيث تجاهلوها ولم يردوا على اتصالاتها ورسائلها.

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