رجل أميركي لزوجته: لدينا ضيف في المرآب.. تمساح طوله 8 أقدام!

صُدم زوجان أمريكيان مؤخرًا عندما عثرا على تمساح في مرآب منزلهما، حيث تسبب في سقوط أحد الألواح التي كانت تحمل علب الكولا على الأرض.

وفقًا لمحطة WSVN ، قال كارين وجيمي دوبسون إنهما كانا يشاهدان التلفزيون في منزلهما في فلوريدا عندما سمعا ما اعتقدا أنه حادث سيارة.

وقالت كارين لوسائل الإعلام: “كان الانهيار كبيرًا ، مثل سقوط شيء ضخم”.

وعندما ذهب جيمي إلى المرآب ، وجد تمساحًا يبلغ طوله 8 أقدام يتراجع إلى الخلف في حالة تحفز، مع وجود رغوة من علب الكولا التي سقطت من لوحها على الأرض.

وقال جيمي: “فتحت الباب وألقيت نظرة خاطفة وإذا بي أباغت بوجود التمساح، فأغلقت الباب بسرعة كبيرة وناديت على كارين قائلاً: “لدينا تمساح في مرآبنا”، وهو شيء لم نشهده حقًا من قبل.

وأضاف: التمساح الذي يبلغ طوله 8 أقدام سرعان ما لاحظ أنه تم رصده فبدأ يتراجع ويصدر صوتًا مخيفًا بأسنانه، واتصلت سريعًا بصديق يعرف ب”راي الصياد” والذي كان قادرًا على السيطرة على الموقف.

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