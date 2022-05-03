سائق هندي يزرع حديقة فوق سطح عربته.. لحماية الزبائن من حرارة الجو

تنتشر العربات الصغيرة باللونين الأصفر والأخضر في كل مكان على طرق نيودلهي، لكن سيارة ماهيندرا كومار تتميز بوجود حديقة على سطحها تهدف إلى الحفاظ على برودة الركاب خلال موسم الصيف الحار.

وقال كومار إن الرقعة الخضراء السميكة تحافظ على برودة السيارة حتى عندما تصل درجات الحرارة إلى 45 درجة مئوية (113 فهرنهايت) في العاصمة الهندية، وهو ما يكفي لإذابة القطران الموجود على الطرق.

وقام كومار ، 48 عامًا ، بزراعة أكثر من 20 نوعًا من الشجيرات والمحاصيل والزهور ، مما يجذب الركاب والمارة الذين يتوقفون لالتقاط صور سيلفي مع”الحديقة المتحركة” الفريدة.

وأضاف في حديثه لـ”فرانس برس”: “منذ حوالي عامين خطرت لي هذه الفكرة خلال ذروة موسم الصيف، واعتقدت أنه إذا كان بإمكاني زراعة بعض النباتات على السطح؛ فسيحافظ ذلك على برودة سيارتي وسيريح الركاب من الحرارة”.

قام كومار أيضًا بتركيب مبردين صغيرين ومراوح بالداخل.

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