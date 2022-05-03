الجيش الأميركي يهدي امرأة إيطالية كعكة عيد ميلادها الـ 90.. ما القصة؟

مع عبارة “عيد ميلاد سعيد” باللغتين الإيطالية والإنجليزية، قام الجيش الأميركي بإعطاء امرأة إيطالية كعكة عيد ميلاد لتكون بديلة عن كعكة أخرى كان الجنود الأميركيون قد أكلوها أثناء دخولهم مسقط رأسها خلال إحدى المعارك الأخيرة في الحرب العالمية الثانية.

ذرفت الإيطالية ميري ميون، التي احتفلت بعيد ميلادها التسعين، دموعها عندما قدمت لها الكعكة خلال حفل أقيم في فيتشنزا، شمال غرب فينيسيا.

صادف هذا الحدث الذكرى السنوية لليوم الذي شقت فيه فرقة المشاة 88 طريقها إلى المدينة في 28 أبريل 1945.

ووفقًا للجيش الأميركي، أمضت ميون تلك الليلة مع والدتها مختبئة في مزرعتهما في قرية سان بيترو، عندما كان الجنود الألمان المنسحبون يطلقون النار على المنزل، ولكن عندما استيقظت ميون في صباح يوم عيد ميلادها الـ 13 ، كان الجنود الأميركيون في مكان قريب.

وقالت حامية الجيش الأميركي في إيطاليا إن والدة ميون أعدت لها كعكة عيد ميلاد وتركتها على حافة النافذة لتبرد، لكنها اختفت، وتبين أن الجنود الأميركيين الجياع قد التهموها أثناء دخولهم فيتشنزا.

وبدت ميون مندهشًا حقًا من أن الجنود الأميركيين أعادوا الكعكة بعد 77 عامًا.

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