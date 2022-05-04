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اكتشاف صادم في قاع بحيرة أمريكية ضربها الجفاف

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت الشرطة الأمريكية عن اكتشاف رفات بشرية موضوعة في برميل معدني في المنطقة الجافة في بحيرة “ميد”، الواقعة في لاس فيغاس الأمريكية.

وقالت الشرطة إنّ الجفاف الذي ضرب غرب أمريكا أدى إلى انخفاض منسوب المياه في أكبر خزان للمياه في أمريكا، الأمر الذي أدى لظهور البرميل المعدني.

وأشارت إلى أنّ ركاب قوارب الاستجمام كانوا أول من عثر على البرميل، وأكدت أنّ الجثة تعود لثمانينات القرن الماضي.

ولم تكشف الشرطة الأمريكية عن أسباب الوفاة ولا عن طبيعة المقتنيات، ولا عن هوية الشخص.

ولم تستبعد الشرطة العثور على مفاجآت أخرى، واكتشاف رفات بشرية جديدة مع استمرار انخفاض منسوب المياه.

يُذكر أنّ غرب الولايات المتحدة الأمريكية يعاني منذ عدّة سنوات من موجة جفاف هددت إمدادات المياه لجزء كبير من السكان، بعدما أدت لانخفاض مستوى البحيرات والأنهار الموجودة في تلك المنطقة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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