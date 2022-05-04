سامسونج جالكسي زد فولد 4 – أبرز التحسينات المتوقعة في كاميرا الهاتف الرئيسية!

يبدو أن شركة سامسونج تخطط لترقية الكاميرا الرئيسية على هاتف سامسونج جالكسي زد فولد 4 حيث أكد المُسرب الشهير على موقع تويتر Dohyun Kim أن الجيل القادم من هواتف سامسونج القابلة للطي ستحصل على ترقية حقيقية في قسم الكاميرا وخاصة هاتف جالكسي زد فولد 4 الذي من المحتمل أن يأتي بكاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل.

بعض التسريبات الأخرى تدّعي أن الهاتف من المحتمل أن يحتوي على نفس إعداد الكاميرا الخلفي المتواجد على هاتف جالكسي S22 ألترا ولكن من المحتمل أن يفتقر الهاتف إلى كاميرا المنظار.

وبالتالي من المحتمل أن يكتفي الهاتف القابل للطي بكاميرا تقريب بدقة 10 ميجابكسل بمعدل تقريب بصري 3x جنباً إلى جنب مع عدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل.

“أفلح إن صدق” فإذا كانت هذه الشائعات صحيحة فمن المؤكد أن يحقق هاتف جالكسي زد فولد 4 نتائج مبهرة في جودة الصوة وفي قسم التصوير الفوتوغرافي بشكل عام.

في الواقع، هاتف جالكسي زد فولد 3 لا ينتج صور سيئة على الإطلاق، ولكن الفكرة كلها أن هاتف جالكسي S22 ألترا ينتج صور استثنائية بالمقارنة وكأنه هاتف من عالم أخر على الرغم من أن كلا الهاتفين يستهدفان نفس الفئة من المستخدمين.

وبالتالي تعتبر عملية تجهيز هاتف سامسونج القابل للطي التالي بكاميرا احترافية خطوة ضرورية وغاية في الأهمية لكي يكون الهاتف على قدم وساق في قسم التصوير الفوتوغرافي مع هواتف الشركة الرائدة الأخرى أو حتى مقارنة بالهواتف القابلة للطي لدى المنافسين.

ولكن وجب التنويه على شيء مهم وهو أن هذه المعلومات ما هي إلا تسريبات وتكهنات من قِبل المُسربين على موقع العصفور الأزرق ولذلك نحن في حاجة إلى المزيد من الأدلة الملموسة التي تجزم بصحتها خاصة وأن الهاتف لا يزال في المراحل المبكرة من عملية التطوير ولا يزال هناك متسع من الوقت يسمح للعملاق الكوري الجنوبي بإجراء أي تغييرات على الهاتف إذا لزم الأمر.

سيقدم جالكسي زد فولد 4 تحسينات مهمة في جوانب أخرى

يعتبر قسم الكاميرا من أهم النقاط المحورية التي ستلعب عليها شركة سامسونج مع هاتفها القابل للطي التالي ولكن هذا ليس كل شيء. العديد من التقارير تفيد بأن الهاتف سيحتوي على معالج كوالكم التالي +Snapdragon 8 Gen 1 والذي من المتوقع أن يقدم نتائج أعلى على صعيد مستوى الأداء وسيكون الأفضل من حيث كفاءة الطاقة والتبديد الحراري.

أيضاً من المحتمل أن تهتم سامسونج بتحسين تجربة استخدام قلم S-Pen على شاشة الهاتف حيث يُقال أن الشركة سوف تستخدم زجاج UTG فائق النحافة والتي ستوفر مقاومة أفضل للخدوش. من المحتمل أن تُلقب شركة سامسونج الشاشة الجديدة باسم Super UTG.

الخبر السيء الوحيد الذي نتمنى لو كان خاطئاً هو أن الهاتف سيحتوي على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب بدلاً من أن يكون مدمج في الشاشة.

ولكن عند النظر إلى الجانب المُشرق فسوف نجد أن هناك العديد من التقارير التي تشير إلى احتمالية إدراج الشركة فتحة صومعة لقلم S-Pen بداخل هاتف جالكسي زد فولد 4 ومن المحتمل أن يأتي الهاتف مُرفق مع القلم ولكن لا يوجد أدلة تجزم بصحة هذه المعلومة حتى الآن.

بعض التقارير الأخرى تؤكد على أن الهاتف سيكون أخف وزناً وأقل سُمكاً وبالتالي قد يتخلى عن فتحة الصومعة الخاصة بالقلم مما يعني أن المستخدم سيكون مُضطر على شراء حافظة “جراب” مخصص لهذا الهاتف من أجل الاحتفاظ بالقلم أثناء عدم استخدامه.

في الختام، نتوقع أن يتم الإعلان عن الهاتف خلال النصف الثاني من العام الجاري، وتحديداً خلال شهر أغسطس، لذا قد لا يزال الوقت مبكراً للجزم بصحة هذه الأخبار وإلى ذلك الحين ينبغي أن نتعامل مع جميع التسريبات بحذر.