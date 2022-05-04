موتورولا تطلق أنحف هاتف 5G في العالم

كشفت شركة موتورولا الأمريكية عن هاتفٍ نحيف بمواصفات مميزة، أطلقت عليه Edge 30.

وسينبض بداخل هذا الجهاز معالج Snapdragon +778G الذي يضم 4 أنوية ARM Cortex-A78، و4 أنوية Cortex-A55.

وقالت الشركة الأمريكية إنّ هذا الهاتف سيكون أنحف هاتف 5G في العالم، إذ يصل سمكه إلى 6.79.

ويتميز هذا الهاتف بشاشة AMOLED مقاس 6.5 بوصة، ودقة عرض 2400*1080 بيكسل، ومعدل تحديث 144 هرتز، وتغطية نطاق الألوان DCI-P3.

وسيحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 32 ميغا بيكسل، وكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 50 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى والثانية، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة، وعلى بطارية قوية، وعدّة منافذ.

وأشارت موتورولا، إلى أنّ هذا الهاتف سيعمل بنظام التشغيل Android 12.

يُذكر أنّ موتورولا ستُطلق الهاتف الجديد في الأسواق العالمية بألوان “Meteor Gray” أو “Aurora Green” أو “Supermoon Silver”.

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