خالد النبوي لهذه الأسباب نجح مسلسل راجعين يا هوى

كشف الفنان المصري خالد النبوي، عن أسباب نجاح “مسلسل راجعين يا هوى”، الذي عُرض في الموسم الرمضاني، وقال في لقاء ببرنامج “الكلمة الأخيرة” إنّ سر نجاح العمل هو مؤلفه الراحل أسامة أنور عكاشة، وذلك بسبب ارتباطه بحياة الناس، وقدرته على التعبير عن معاناتهم.

كما أثنى على جهود الفنانين والقائمين على العمل، وقال إنّ أكثر من 200 شخص ساهموا في نجاح المسلسل من خلال إخلاصهم في العمل.

وأكد الفنان المصري وجود تشابه كبير بينه وبين شخصية بليغ أبو الهنا التي لعبها في المسلسل، وأشار إلى أنّه يتشارك مع الشخصية في موضوع الزهد، وقال إنّه يرغب في أن تبقى الشخصيات التي قدمها نجوماً.

ومسلسل “راجعين يا هوى” من تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج محمد سلامة، وبطولة خالد النوبي، هنا شيحة، طارق عبد العزيز، وفاء عامر، أنوشكا، نور اللبنانية وغيرهم.

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