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بالفيديو أسد بحر يفاجئ زوار فندق في الإكوادور ويحتل كرسي أحد الزوار

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

فاجأ أسد بحر يُدعى ويندي زاور فندق “أرخبيل غالاباغوس”، بعدما خرج من حمام السباحة بشكلٍ مفاجئ.

وأثار خروج الحيوان الذعر بين السياح، حيث قام أحدهم بمغادرة كرسيه الموجود قرب حمام السباحة، ليقوم ويندي باحتلالها من أجل التمتع بأشعة الشمس.

وعلى الفور طمأنت إدارة الفندق السياح الموجودين فيه، وأخبرتهم أن ويندي زائر منتظم يخرج بين الحين والآخر، ودعتهم لعدم الخوف منه، والبقاء بعيداً عنه لمسافة لا تقل على 6 أقدام.

وحظي مقطع الفيديو الذي ظهر ويندي فيه وهوي يحتل المقعد بتفاعلٍ كبير، وبمجموعة كبيرة من التعليقات الطريفة حول قدرة ويندي على احتلال مقعد الزائر من أجل التمتع بأشعة الشمس.

 

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قناة 218 الليبية

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