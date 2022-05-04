ممارسة الرياضة باستمرار تقي من السكتة الدماغية

أكدت عالمة الصحة الألمانية فريدريكه بريسيت، أهمية الرياضة ودورها في الوقاية من السكتة الدماغية.

وقالت إنّ ممارسة الرياضة بمعدل لا يقل عن 150 دقيقة أسبوعياً وبشكلٍ معتدل، يحمي ويقي منها.

وبررت الأمر بقدرة الرياضة على محاربة عوامل الخطورة التي تؤدي إلى حدوث السكتة الدماغية، والتي تتمثل في ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع مستوى الكوليسترول، وارتفاع مستوى السكر في الدم.

وحددت أعراض السكتة الدماغية بالدوار، الصداع الشديد، اضطرابات الرؤية والكلام، المشية غير المستقرة ومظاهر الشلل.

ودعت لاستدعاء الإسعاف فور ملاحظة هذه الأعراض، من أجل الحصول على الرعاية الطبية بشكلٍ فوري، ولتجنب آثارها الوخيمة.

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