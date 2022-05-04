One Plus تطلق سماعة جديدة رخيصة الثمن

عادت شركة One Plus الصينية لسوق السماعات الذكية بقوة، من خلال إطلاقها سماعة لاسلكية مميزة أطلقت عليها Nord Buds.

وجاءت السماعة الجديدة بهيكل مصنوع من البلاستيك الخفيف والمتين، ومقاومة للماء والغبار وفق معيار IP55.

وزودت الشركة الصينية سماعتها الجديدة بأزرار لمسية، تساعد على التحكم بالمكالمات بطريقة سهلة أو سلسلة.

وقالت One Plus إنّ سماعتها ستحتوي على مكبرات صوتية عالية الأداء، يدخل في تركيبها التيتانيوم، وتساعد على الاستماع للموسيقى بدقة عالية بفضل تردداتها التي تتراوح ما بين 20 هيرتزا، و20 كيلو هيرتزا.

وتتميز هذه السماعة ببطاريتها الداخلية التي تجعلها تعمل لمدة 7 ساعات متواصلة خلال الاستماع للموسيقى، والتي يمكن شحنها خلال 5 دقائق لتعمل 5 ساعات.

ومن الميزات الأخرى الموجودة فيها ميزة الاقتران السريع، وميزات تساعد على التحكم بها عبر الأوامر الصوتية.

يُذكر أنّ One Plus ستطرح السماعة الجديدة في الأسواق العالمية، بسعر يصل إلى 35 دولاراً أمريكياً.

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