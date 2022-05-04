الموت يغيب الفنان الجزائري محمد حزيم

فقد الوسط الفني الجزائري الفنان محمد حزيم الذي توفي في 4 مايو الجاري، عن عمرٍ يناهز 70 عاماً بعد صراعٍ مع المرض.

وقالت عائلة الفنان الراحل إنّه توفي في المستشفى العسكري لمحافظة وهران، بعدما تدهورت حالته الصحية بعد تعرضه لقصور كلوي حاد.

وفاة محمد حزيم جاءت بعد أيام من تكفل الرئيس الجزائري بتكاليف علاجه، عقب انتشار رسالة مصورة له، ظهر فيها وهو على سرير المرض، وطالب من خلالها الحكومة بتقديم العون والعلاج له.

يُذكر أنّ الفنان الراحل شارك خلال مسيرته الممتدة لأكثر من 40 عاماً في عددٍ كبيرٍ من الأعمال أبرزها: الطبيب، التبذير، الفقير والغني، بوضو، الحيلة، فيروس في القصر، معاك يالخضرا وغيرها.

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