أوكراني يحول حطام طائرة روسية لسلاسل مفاتيح

في إطار سعيه لدعم المجهود الحربي لبلاده، نجح رجل الأعمال الأوكراني يوري فيسوفن في تحويل حطام طائرة روسية إلى سلاسل مفاتيح، حصد من خلالها عشرات الآلاف من الدولارات.

وقال صاحب شركة درونز فور يوكرين، إنّه طلب من المدافعين عن شرق أوكرانيا الحصول على بعض حطام قاذفة القنابل الروسية من طراز سوخي-34، والتي أسقطتها القوات الأوكرانية فوق بلدة بوروديكانا الواقعة شمال كييف في أوائل مارس الماضي.

وحوّل فيسوفن حطام الطائرة إلى سلاسل مفاتيح مستطيلة الشكل بطول 10 سم، وكتب عليها معلومات حول الطائرة، وعبارة شكراً للمشتري.

ونجح رجل الأعمال الأوكراني بجمع أكثر من 20 ألف دولار أمريكي من المبيعات، وقال إنّ الكثيرين توقعوا فشل مشروعه، لكنّه كان واثقاً من نجاحه.

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