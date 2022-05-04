منوعات

حسين الجسمي يطلق أغنية دلع واتدلع

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

طرح الفنان الإماراتي حسين الجسمي على قناته الرسمية في موقع يوتيوب أغنيةً جديدة باللهجة المصرية، بمناسبة العيد أطلق عليها “دلع واتدلع”.

وحصدت الأغنية الجديدة منذ طرحها في 3 مايو أكثر من مليون ونصف مشاهدة، وسط تفاعل كبير من عشاق النجم الخليجي.

وأغنية “دلع واتدلع” من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان حسين الجسمي، وتوزيع موسيقي وماكساج وماستر توما.

وكان حسين الجسمي قد أطلق في أول أيام عيد الفطر السعيد أغنية “طير المحبة”، باللهجة الخليجية.

وأغنية “طير المحبة” من كلمات الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وألحان فايز السعيد، وتوزيع نور هاشم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك