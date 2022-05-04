حسين الجسمي يطلق أغنية دلع واتدلع

طرح الفنان الإماراتي حسين الجسمي على قناته الرسمية في موقع يوتيوب أغنيةً جديدة باللهجة المصرية، بمناسبة العيد أطلق عليها “دلع واتدلع”.

وحصدت الأغنية الجديدة منذ طرحها في 3 مايو أكثر من مليون ونصف مشاهدة، وسط تفاعل كبير من عشاق النجم الخليجي.

وأغنية “دلع واتدلع” من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان حسين الجسمي، وتوزيع موسيقي وماكساج وماستر توما.

وكان حسين الجسمي قد أطلق في أول أيام عيد الفطر السعيد أغنية “طير المحبة”، باللهجة الخليجية.

وأغنية “طير المحبة” من كلمات الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وألحان فايز السعيد، وتوزيع نور هاشم.

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