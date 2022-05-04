Xiaomi 12 Lite – تسريب صور حية تكشف عن تصميم هاتف شاومي المرتقب!

مؤخراً، تم تسريب صور حية واقعية لهاتف شاومي المرتقب Xiaomi 12 Lite والتي ساعدت في الكشف عن المظهر والتصميم الذي سيدو عليه الهاتف في الحياة الواقعية.

التسريبات قادمة إلينا من على موقع Weibo الصيني من خلال تدوينة صغيرة تشير إلى أن هاتف Xiaomi 12 Lite سيكون الوافد الجديد على عائلة Xiaomi 12 التي تم إطلاقها في السوق العالمية في وقت سابقة من العام الجاري.

من المتوقع أن يكتسب هاتف Xiaomi 12 Lite شعبية كبيرة بمجرد إطلاقه نظراً لأنه من المحتمل أن يكون الأرخص تكلفة من أشقائه الأخرين. حيث أننا تعودنا على رؤية طُرز “Lite” تحظى بشعبية كبيرة لدى المستخدمين.

العروض الحية لهاتف Xiaomi 12 Lite تؤكد تطابقه في التصميم مع Xiaomi 12 و Xiaomi 12 Pro

بالنسبة إلى العروض المُسربة فهي تؤكد على أن تصميم الهاتف متطابق تماماً مع كل من Xiaomi 12 و Xiaomi 12 Pro وبالأخص عند النظر إلى التصميم الخلفي للهاتف.

يمتاز الهاتف بتصميم يشبه الصندوق إلى حد ما – مثل تصميم هواتف الآيفون ولكن ليس بالضبط – حيث أن حواف الهاتف منحنية ويتمتع بحواف نحيفة للغاية وشاشة مسطحة.

تمتاز الشاشة بتصميم الفتحة المركزية المثقبة الخاصة بكاميرا الهاتف الأمامية. وستجد أيضاً جميع الأزرار المادية على إطار الجانب الأيمن حيث يوجد زر الطاقة أسفل مفاتيح رفع وخفض الصوت.

أما بالنسبة للتصميم الخلفي للهاتف، فيمكنكم رؤية ثلاث كاميرا خلفية مصفوفة بشكل عمودي، في حين أن عدسة الكاميرا الأساسية ستكون أكبر بشكل ملحوظ من العدستين الأخريين وجميع العدسات بداخل نتوء مستطيل الشكل بارز قليلاً من الجانب الخلفي.

جدير بالذكر أن جميع حواف الهاتف والجانب الخلفي والأمامي للهاتف مسطحة تماماً ولكنكم ستلاحظون أن الحواف “مشطوفة” نوعاً ما حتى لا تتسبب في جرح يدك أثناء الإمساك به.

شاشة 120Hz وسرعة شحن 67 وات

أما وفيما يتعلق بالمواصفات، فسيتم تجهيز هاتف Xiaomi 12 Lite بمعالج كوالكم للفئة المتوسطة Snapdragon 778G SoC مع لوحة عرض AMOLED بدقة +FHD بمعدل تحديث 120Hz قياس 6.55 بوصة.

سيتوفر الهاتف على هيئة طرازين من حيث الذاكرة العشوائية وذاكرة التخزين: الطراز الأول بذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت رام مقترنة بذاكرة تخزين 128 جيجابايت، بينما يأتي الطراز الثاني بذاكرة عشوائية 8 جيجابايت رام مقترنة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت.

سيستمد الهاتف طاقته من بطارية بسعة 4500 مللي أمبير في الساعة والتي تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 67 وات ولكن سيفتقد الهاتف الدعم لتقنية الشحن اللاسلكي وأعتقد أنه أمر متوقع بالنظر إلى الفئة التي ينتمي إليها الهاتف.

في الختام، نتوقع أن يحتوي الهاتف على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة. وستمتاز الكاميرا بعدسة رئيسية بدقة 64 ميجابكسل مصحوبة بعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 5 ميجابكسل.