رحيل الفنان والمخرج والكاتب السعودي جعفر الغريب

نعت قناة الإخبارية السعودية الفنان والكاتب والمخرج المسرحي السعودي جعفر الغريب، الذي توفي في 4 مايو عن عمرٍ يناهز 66 عاماً.

ويعد الفنان الراحل واحداً من أهم الفنانين السعوديين، وقدم خلال مسيرته التي امتدت لأكثر من 3 عقود العديد من الأعمال التي حققت نجاحاً كبيراً.

ولد جعفر الغريب عام في فبراير 1956 في منطقة الإحساء، وبدأ مسيرته الفنية عام 1988 من خلال مشاركته في مسلسل “عائلة أبو كلش”، لتبدأ بعدها رحلته الفنية والتي قدم خلالها مجموعة كبيرة من الأعمال أبرزها: طاش ما طاش، عيال صابر، أهل الديرة، يا تصيب يا تخيب، مجاديف الأمل، أيام السراب، أصعب قرار، خاطرة أم راكان، بالإضافة إلى تقديمه مجموعة من الأفلام كبعد الخميس، صمت الجدران، والبرنامج التلفزيوني سلامتك.

يُذكر أن جعفر الغريب حصد خلال مسيرته العديد من الجوائز، أبرزها جائزة أفضل ممثل مسرحي في مهرجان المسرح الخليجي عام 1996.

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