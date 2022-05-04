هواتف ايفون 14 – ارتفاعات قادمة جديدة في الأسعار!

رغم الأداء المالي المميز لشركة ابل في الربع الأول من عام 2022، تواجه الشركة الأمريكية بعض الصعوبات خلال الربع المالي الثاني ومن المتوقع أن تستمر لفترة هذا العام.

من المتوقع أن تنخفض عائدات ابل هذا الربع المالي بواقع 4 إلى 8 مليارات دولار أمريكي ويرجع ذلك إلى عدة عوامل مختلفة منها الإغلاق الجزئي الذي فرضته الحكومة الصينية على بعض المدن للحد من عودة انتشار فيروس كورونا مجدداً، علماً بأن معظم سلاسل التوريد وخطوط التجميع الخاصة بمنتجات ابل موجودة في الصين.

إضافة إلى ما سبق توجد عوامل أخرى مهمة مثل فقدان السوق الروسي نتيجة للعقوبات الاقتصادية الأمريكية على روسيا وأزمة سلاسل التوريد والإمداد العالمية وغير ذلك.

أسباب الارتفاع المتوقع في أسعار هواتف 14

هناك تحدٍ جديد يواجه شركة ابل وهو الارتفاع المنتظر في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل العملات المحلية، ولهذا أيضاً أسبابه الاقتصادية المتمثلة في رفع أسعار الفائدة داخل السوق الأمريكي وإقبال المستثمرين على شراء الدولار الأمريكي.

السعر العالمي لهواتف الايفون مقوم بالأساس على الدولار الأمريكي، ولذا مع التغيرات الاقتصادية الجديدة سوف تكون ابل مجبرة على رفع أسعار هواتف ايفون 14 عالمياً.

الارتفاع المنتظر في أسعار هواتف الايفون عالمياً سيكون له بالطبع آثاراً سلبية على الإقبال على الايفون – ومنتجات ابل الأخرى – مع مخاوف متصاعدة من شبح ركود عالمي قد لا تزول آثاره على المدى القصير.