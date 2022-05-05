أنباء عن انفصال ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة

شهدت مواقع الإنترنت خلال الساعات الماضية انتشار مجموعة كبيرة من الأخبار والأنباء التي تتحدث عن انفصال الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز عن زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

انتشار هذه الأخبار جاء بعدما قام الزوجان بحذف صورهما المشتركة على انستغرام ، وإلغاء متابعة بعضهما البعض.

وأكدت مصادر مقربة من الزوجين حدوث الانفصال بعد عامين ونصف من الزواج دون أن يصدر بيان رسمي عن الزوجين.

وكان أحمد أبو هشيمة قد نشر على ستوري حسابه في انستغرام مقولة نلسون مانديلا: “أنا لا أخسر أبدا فإما أن أربح وإما أن أتعلم”.

في حين شاركت ياسمين صبري مقولة إنجليزية قالت فيها: “إني أصبح أجمل نسخة من نفسي مع كل يوم جديد”.

يُذكر أن ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة نفيا قبل فترة شائعات طلاقهما من خلال نشر صورة لهما على اليخت على حساباتهما في انستغرام.

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