ابل تضيف ايباد اير 2 وايباد ميني 2 إلى قائمة الأجهزة العتيقة

قامت ابل بإضافة جهازي ايباد اير 2 وايباد ميني 2 إلى قائمة الأجهزة العتيقة Vintage Devices وبموجب ذلك تتنهي كافة أشكال الدعم الرسمي التي تقدمها ابل لهذين الجهازين.

أجهزة ابل القديمة أو العتيقة Vintage products هي التي توقفت آبل عن تصنيعها قبل خمس سنوات وأقل من سبع سنوات، وهذه الأجهزة لن يتم دعم إصلاحها لدى آبل أو وكلاء الصيانة التابعين لها.

بطريقة أخرى، لن توفر ابل أي صيانة فنية لأي جهاز تقوم بإضافته إلى قائمة الأجهزة العتيقة، كما لن توفر له قطع غيار، وبالتالي في حالة عطل أي من تلك الأجهزة فلن يكون أمام المستخدم سوى اللجوء إلى مراكز صيانة غير رسمية لإجراء عملية إصلاح أو شراء قطع الغيار.

جهاز ايباد ميني 2 تم إطلاقه عام 2013 وآخر تحديث له صدر قبل سنوات وهو iOS 12.5.5، أما جهاز ايباد اير 2 فقد صدر عام 2014 لكنه لا يزال يتلقى التحديثات الدورية من ابل حتى الآن (يعمل بتحديث iPadOS 15 الأخير)، وهذا أمر مميز من ابل أن تستمر في دعم جهاز بالتحديثات للنظام حتى انتهاء الدعم الفني والصيانة وهو أمر لا تجده لدى أي شركة أخرى.

قد تكون هي سابقة أولى من نوعها أن تضيف ابل جهازاً ما لقائمة الأجهزة القديمة بينما لا يزال يتلقي التحديثات الدورية للنظام!

جهاز ايباد ميني 2 يعمل بمعالج ابل A7 الموجود في ايفون 5S أما جهاز ايباد اير 2 فيعمل بمعالج ابل A8X الذي كان وقتها مخصصاً لأجهزة الايباد، وهو أول جهاز ايباد يحمل مستشعر بصمات الأصابع Touch ID.