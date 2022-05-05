دراسة جديدة تؤكد أهمية المشي السريع في إبطاء الشيخوخة

أظهرت دراسة بريطانية جديدة دور ممارسة رياضة المشي يوميًا في إبطاء الشيخوخة.

وشملت الدراسة الجديدة بيانات وراثية لحوالي 405,981 قاموا بممارسة رياضة المشي لفترات مختلفة.

وأشارت الدراسة إلى أن ممارسة المشي بسرعة 6 كيلومترات في الساعة؛ يجعل العمر البيولوجي للإنسان أصغر.

وقال الباحثون إن الانتظام بممارسة المشي يجعل شخصًا بعمر 56 عامًا بشرايين رجل يبلغ من العمر 40 عامًا.

وأكد الباحثون أهمية ممارسة رياضة المشي منذ الصغر، ودورها في إبطاء الشيخوخة.

يذكر أن دراسة أجريت في العام 2019 أظهرت أن المشي يوميا لمدة 10 دقائق يزيد متوسط العمر.

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