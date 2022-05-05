أندرويد 13 – مشغل الوسائط يحصل على تحديث جديد من حيث المظهر!

طرحت شركة جوجل مؤخراً الإصدار التجريبي الأول من نظامها الجديد كلياً “أندرويد 13” لعدد من هواتفها الرئيسية. يبدو أن النظام الجديد يجلب معه تحسينات هامة لواجهة المستخدم الخاصة بمشغل وسائط الفيديو.

بناءً على تقرير موقع 9To5Google فمن المفترض أن يساعد التحديث الجديد في تسهيل التمييز في مناطق تشغيل المسارات أثناء تشغيل مسار صوتي كأغنية أو حتى أثناء تشغيل الأفلام ومقاطع الفيديو.

أندرويد 13 يجلب معه تحسينات هامة لواجهة مشغل الوسائط

في الحقيقة، التغيير بسيط للغاية ولكنه إلى حد ما دقيق جداً. تماماً مثل جميع إصدارات أندرويد السابقة، تظهر واجهة مستخدم مشغل الوسائط على أندرويد 13 كبطاقة في ظل الإشعارات أو أدوات الويدجيت ولا يزال يحتوي على نفس زر التشغيل والإيقاف المؤقت وخيارات التكرار والتقليب والإعجاب.

أما بالنسبة للتغير الدقيق للغاية فهو يظهر بوضوح من خلال شريط تمرير المسار نفسه “الخط الصغير” الذي كان في السابق مسطحاً تماماً والذي يوضح مكان ومنطقة المسار بالتحديد.

يحتوي شريط التمرير هذا على نفس النقطة الصغيرة للتبع ولكن ما هو جديد أن الخط الصغير المتواجد خلف هذه النقطة أصبح يظهر بمظهر متموج لكي يساعد بسهولة على تحديد مدى تقدم مسار التشغيل من خلال إلقاء نظرة سريعة على مشغل الوسائط.

أيضاً سوف تلاحظون أن أيقونات التخطي للأمام أو الرجوع للخلف انتقلت إلى أطراف جانبي شريط التمرير. بمعنى أن الأيقونة المسؤولة عن الرجوع للخلف أصبحت على يسار شريط التمرير المموج بينما انتقلت أيقونة التقدم للأمام إلى الجانب الأيمن. يمكنكم رؤية الأمر بوضوح من خلال الصورة السابقة.

متى سيتم إطلاق نظام جوجل التالي بشكل رسمي؟

إذا كنت من بين مالكي هواتف جوجل بكسل فيمكن الترقية إلى الإصدار التجريبي الأول من النظام في الوقت الحالي وذلك من خلال الانتقال إلى تطبيق الإعدادات ثم حول الهاتف ثم تحديث النظام.

جدير بالذكر أن شركة جوجل لم تعد تفرض مسألة المحو الكامل للهاتف الاعتيادية من أجل تثبيت الإصدار التجريبي الجديد من أندرويد 13 ولكن يبدو أن هذا الأمر ساري فقط مع هواتف جوجل بكسل التي تعمل بآخر إصدار من نظام أندرويد 12.

من المتوقع أن يصل الإصدار النهائي والمستقر من أندرويد 13 خلال الربع الثالث من العام الجاري وتحديداً بين شهر يوليو وسبتمبر ولكن بالطبع هذا لا يعني أنه سيكون متاح لجميع شركات التصنيع الأخرى. أيضاً لا ندري مما إذا كانت هذه الميزة الجديدة التي تحدثنا عنها معكم منذ قليل ستصل إلى الإصدار النهائي من النظام الجديد أم لا.