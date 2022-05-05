إيلون ماسك: تويتر لن يبقى مجانيًا لهؤلاء

أكد الملياردير العالمي إيلون ماسك أنّ تويتر لن يكون مجاني لجميع المستخدمين بعد الآن، وأشار إلى رغبته في فرض رسوم بسيطة نظير الاستخدام التجاري والحكومي.

وقال في تغريدة نشرها على حسابها الرسمي: إن توتير سيظل مجاني للمستخدمين العاديين فقط، لكن سيطلب تكلفة بسيطة من الجهات التي تستخدمه لأغراض تجارية وحكومية.

وكان إيلون ماسك قد أبدى رغبةً كبيرة بإجراء مجموعة كبيرة من التغييرات على تويتر منذ استحواذه عليها، وأشار إلى أن هذه التغييرات ستعمل على تحسين المنصة وجذب عدد كبير من المستخدمين إليها.

يذكر أن إيلون ماسك استحوذ في أبريل الماضي على منصة تويتر مقابل 44 مليار دولار.

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